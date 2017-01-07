Поиск ЕСТЕСТВЕННЫХ взаимосвязей валют - страница 5
в результате, на OOS все это вполне ожидаемо рушится.
ну дык это,может если не можешь побороть нестационарность,то стоит ее возглавить?
и напомнить о граальной картинке Джокера из темы баблокос,вокруг которой было сломано множество копий)) об этом и transcendreamer говорил
Как то так:
Синтетик в минимальных лотах. Его стоимость тыс. USD 5.881
EURGBP -1 GBPJPY 1 CADJPY 2 EURCHF -1 EURCAD -1
Компоненты после нормировки
2. почему сумма индексов должна быть равна 1?
видно движение валют?
Это вообще не стинтетик.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1024250
Одно и то же можно записать по разному. Сути это не меняет, если не относиться к этому, как к религии.
В аттаче пример расчета вектора для корзины валют.
ХМ, тему можно развивать.
P/S Озвучу свои загадки и вопросы.
Это не синтетик.
Синтетик - это виртуальный торговый инструмент, рассчитываемый на основе котировок валютных пар.
Не выдумывай