Поиск ЕСТЕСТВЕННЫХ взаимосвязей валют - страница 5

Andy Sanders:
  в результате, на OOS все это вполне ожидаемо рушится.

ну дык это,может если не можешь побороть нестационарность,то стоит ее возглавить?

и напомнить о граальной картинке Джокера из темы баблокос,вокруг которой было сломано множество копий)) об этом и transcendreamer говорил


 
ivanivan_11:

ну дык это,может если не можешь побороть нестационарность,то стоит ее возглавить?

и напомнить о граальной картинке Джокера из темы баблокос,вокруг которой было сломано множество копий)) об этом и transcendreamer говорил


 
Vladimir Suslov:
Из Вашего объяснения не понял, что такое компоненты и как считаются.
Можете раскрыть подробнее?

 Как то так:

Синтетик в минимальных лотах. Его стоимость тыс. USD 5.881 

EURGBP -1 GBPJPY  1 CADJPY  2 EURCHF -1 EURCAD -1 

Компоненты после нормировки 

USD EUR             GBP             JPY              AUD CHF            CAD            NZD 
0;    -0.57251463;0.41513535;-0.49782752;0;    0.19083821;0.46436859;0
 
Mislaid:

1. почему были выбраны именно эти индексы?
2. почему сумма индексов должна быть равна 1?
 
Возможно, сам синтетик не торгуется, но по изменению компонент

видно движение валют?
 
Mislaid:

Это вообще не стинтетик.
 
Одно  и то же можно записать по разному. Сути это не меняет, если не относиться к этому, как к религии.

В аттаче пример расчета вектора для  корзины валют

Файлы:
tcp3ii.zip  3 kb
[Удален]  

ХМ, тему можно развивать.

P/S Озвучу свои загадки и вопросы. 

 
Mislaid:


Это не синтетик.

Синтетик - это виртуальный торговый инструмент, рассчитываемый на основе котировок валютных пар.

Не выдумывай 

