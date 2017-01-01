Трэлинг для отложенных ордеров.

Подскажите пожалуйста... есть ли такой скрипт.который бы передвигал отложенный ордер за ценой. типо трелинг ... что позволит наилучше войти в позицию..... 
 
Подскажите пожалуйста... есть ли такой скрипт.который бы передвигал отложенный ордер за ценой. типо трелинг ... что позволит наилучше войти в позицию..... 

это нужен советник а не скрипт.

Ну и зачем двигать стоп за ценой если можно двигать от цены? 

 
В справке описан стандартный трейлинг, он Вам не подошел?


 

trader781,  Vasiliy Pushkaryov  Вы вопрос читали?  ТС спрашивает: "скрипт.который бы передвигал отложенный ордер за ценой. типо трелинг

Для ТС: готовый есть в кодобазе в виде советника, когда-то встречал, можете поискать. Так-же есть этот

 
Больше обратил внимание на цель

А встроенный трейлинг по сути и есть такой скрипт, может ТС о нем не знает.

 
Встроенный трейлинг не тралит отложки только рыночные
 
Столько лет на форексе, но впервые узнал, что рыночные ордера можно тралить.)
 
Если речь об МТ5, то в справке пишется, что можно и отложенные ордера тралить. Чуть выше скрин приводил. Я сам, правда, еще не пробовал.
 
Когда-то это работало довольно неплохо, а сейчас одни стопы получаются, по какой-бы наилучшей цене не вошёл)  Скорее всего массовое внедрение алготрейдинга сломало систему. Да и вообще, последнее время очень паршиво начала работать ручная торговля
 
Тралить рыночные ордера нельзя было никогда, можно тралить только стоплосс и тейкпрофит рыночного ордера.)
 
конечно читал, поэтому и сказал что ему нужен советник а не скрипт

ну и двигать стоп отцены куда интереснее 

