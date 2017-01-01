Трэлинг для отложенных ордеров.
Подскажите пожалуйста... есть ли такой скрипт.который бы передвигал отложенный ордер за ценой. типо трелинг ... что позволит наилучше войти в позицию.....
это нужен советник а не скрипт.
Ну и зачем двигать стоп за ценой если можно двигать от цены?
В справке описан стандартный трейлинг, он Вам не подошел?
trader781, Vasiliy Pushkaryov Вы вопрос читали? ТС спрашивает: "скрипт.который бы передвигал отложенный ордер за ценой. типо трелинг"
Для ТС: готовый есть в кодобазе в виде советника, когда-то встречал, можете поискать. Так-же есть этот
Больше обратил внимание на цель
А встроенный трейлинг по сути и есть такой скрипт, может ТС о нем не знает.
Больше обратил внимание на цель
Встроенный трейлинг не тралит отложки только рыночные
Встроенный трейлинг не тралит отложки только рыночные
Столько лет на форексе, но впервые узнал, что рыночные ордера можно тралить.)
Когда-то это работало довольно неплохо, а сейчас одни стопы получаются, по какой-бы наилучшей цене не вошёл) Скорее всего массовое внедрение алготрейдинга сломало систему. Да и вообще, последнее время очень паршиво начала работать ручная торговля
конечно читал, поэтому и сказал что ему нужен советник а не скрипт
ну и двигать стоп отцены куда интереснее
