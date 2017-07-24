Индикаторы: Neon

Neon:

Индикатор долгосрочного тренда и краткосрочного тренда.

Neon

Автор: Roman Krokhin

 

Уважаемый автор. Я хотел бы уточнить, индикатор ADX определяет наличие тенденции. А какую пользу приносит Ваш индикатор Neon ? Я вижу вертикальные отрезки цвета Aqua в отдельном окне. Некоторые выше ноля, некоторые - ниже. Что это означает? О чём, например, говорит то, что отрезок расположен выше ноля ? 

 
Victor Ziborov:

Интересно, а с чего вы взяли, что ADX показывает наличие тенденции? Я вот у ADX вижу только две линии (ну и еще там одна левая есть), то одна выше, то другая выше - и что значит и какая в этом польза?

 
Dmitry Fedoseev:

Уважаемый Дмитрий, читайте, пожалуйста, Справку для терминала:

А индикатор Neon: "индикатор построен на ADX" (- цитирую автора индикатора Neon). Поэтому я у автора спрашиваю: ADX показывает тенденцию, а что делает индикатор Neon ? Что показывает Neon ?


 
Victor Ziborov:

Ну и? Где там написано, что он определяет?

Объясните, вы решили наехать на создателя этого индикатора, или вы просто тупой?
