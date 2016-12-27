Форум mql как аналог групп в других соцсетях

Новый комментарий
 

Интересно. зачем незнакомые люди просят добавить их в список контактов?

Я их не знаю, ни разу с ними не общались, не переписывались, но они лезут и лезут.

Хорошо это или плохо? 

 
trader781:

Интересно. зачем незнакомые люди просят добавить их в список контактов?

Я их не знаю, ни разу с ними не общались, не переписывались, но они лезут и лезут.

Хорошо это или плохо? 

В основном, для рекламы (спама). Ведь все, что они будут писать на этом сайте, автоматически отразится в Вашей ленте. А Вы нет-нет, да и заглянете туда. Ну а небольшой процент просящихся - это по делу: задать вопрос на интересующую их и, скорее всего, Вас тему.
 
trader781:

Интересно. зачем незнакомые люди просят добавить их в список контактов?

Я их не знаю, ни разу с ними не общались, не переписывались, но они лезут и лезут.

Хорошо это или плохо? 

Реклама - двигатель торговли. 

Потому и просят. А может просто пообщаться с Вами хотят. Люди к Вам тянутся всей душой, а Вы...)) 

 
Кто знает, есть официальная группа в vk от mql?
 

Да, я помню, сперва добавлял всех подряд в друзья - а потом, когда надо было найти нужного человека - не мог "продраться" сквозь кучу совершенно левых аккаунтов.

Поэтому сейчас в друзья записываю исключительно лишь тех, с кем у меня был хотя бы один непосредственный разговор, и тех, кто выкладывал в форуме нечто полезное.

Тех, кто чисто рекламирует свои сигналы (как правило, не больно-то прибыльные и устойчивые) - стараюсь избегать. На мой взгляд, вобще платно можно подписываться лишь на сигнал, который существует не менее нескольких лет, и при этом имеет просадку не больше 30%, а доход - не менее 100% в год. Все остальные - это народ, желающий "чужими руками жар загребать".

Хорошая, устойчивая ТС не нуждается ни в рекламе, ни в продажах.

 
George Merts:

Да, я помню, сперва добавлял всех подряд в друзья - а потом, когда надо было найти нужного человека - не мог "продраться" сквозь кучу совершенно левых аккаунтов.

Поэтому сейчас в друзья записываю исключительно лишь тех, с кем у меня был хотя бы один непосредственный разговор, и тех, кто выкладывал в форуме нечто полезное.

Тех, кто чисто рекламирует свои сигналы (как правило, не больно-то прибыльные и устойчивые) - стараюсь избегать. На мой взгляд, вобще платно можно подписываться лишь на сигнал, который существует не менее нескольких лет, и при этом имеет просадку не больше 30%, а доход - не менее 100% в год. Все остальные - это народ, желающий "чужими руками жар загребать".

Хорошая, устойчивая ТС не нуждается ни в рекламе, ни в продажах.

 

Я тоже рекламирую свой сигнал, но исключительно в качестве "золотого телевизора" при этом не лезу ко всем подряд в контакты. Есть у тебя способ как очистить все диалоги и контакты, а то приват уже достаточно засрался когда писал каждому "мы знакомы?"  

Новый комментарий