Форум mql как аналог групп в других соцсетях
Интересно. зачем незнакомые люди просят добавить их в список контактов?
Я их не знаю, ни разу с ними не общались, не переписывались, но они лезут и лезут.
Хорошо это или плохо?
Реклама - двигатель торговли.
Потому и просят. А может просто пообщаться с Вами хотят. Люди к Вам тянутся всей душой, а Вы...))
Да, я помню, сперва добавлял всех подряд в друзья - а потом, когда надо было найти нужного человека - не мог "продраться" сквозь кучу совершенно левых аккаунтов.
Поэтому сейчас в друзья записываю исключительно лишь тех, с кем у меня был хотя бы один непосредственный разговор, и тех, кто выкладывал в форуме нечто полезное.
Тех, кто чисто рекламирует свои сигналы (как правило, не больно-то прибыльные и устойчивые) - стараюсь избегать. На мой взгляд, вобще платно можно подписываться лишь на сигнал, который существует не менее нескольких лет, и при этом имеет просадку не больше 30%, а доход - не менее 100% в год. Все остальные - это народ, желающий "чужими руками жар загребать".
Хорошая, устойчивая ТС не нуждается ни в рекламе, ни в продажах.
Я тоже рекламирую свой сигнал, но исключительно в качестве "золотого телевизора" при этом не лезу ко всем подряд в контакты. Есть у тебя способ как очистить все диалоги и контакты, а то приват уже достаточно засрался когда писал каждому "мы знакомы?"
