тестер открывает окно индикатора на каждый тик

Нажимаю на кнопку "старт" тестера,жду загрузки данных и потом уже нажимаю "стоп" и в окне тестера уже очень много окон индикатора Xaser_FV. Остальные индикаторы по одному окну. 

скрин: 

 https://charts.mql5.com/13/546/eurusd-h4-instaforex-group.png

код функции индикатора:

int Xaser_FV()
   {
double Xaser_FV = iCustom(NULL,0,"Indikator_Xaser",Xaser_Period,0,Flat_Period,0, 1,0); // Пример вызова пользовательского индикатора
      
      if(Xaser_FV != 0)
      {
      
      Print("ФЛЭТА НЕТ");
      return(1);
      }
      if(Xaser_FV == 0)
      {
      Print("!!!ФЛЭТ!!!");
      return(0);
      }
      return(0);
      }

Подскажите, пожалуйста, где косяк.
 

 
Вероятно передаете неправильное количество параметров в iCustom(). Мало данных.
 

я бы давал разные имена:

int Xaser_FV()
double Xaser_FV

 
Vitalie Postolache:
Вероятно передаете неправильное количество параметров в iCustom().
Это абсолютно точно.
 
вероятно у индикатора самая верхняя переменная строковая типа string или ещё может быть вы в самую верхнюю переменную индикатора передаёте некорректное значение, клуб экстрасенсов гадающих по скринам тут поможет
 

extern int Xaser_Period = 3;
extern int Flat_Period = 50;
....
string Info;
string Contact;
double Xaser_FV = iCustom(NULL,0,"Indikator_Xaser",Xaser_Period,Info,Flat_Period,Contact,1,0);

Когда

double Xaser_FV = iCustom(NULL,0,"Indikator_Xaser",Xaser_Period,1,0); - все работает как положено.

Как только

 double Xaser_FV = iCustom(NULL,0,"Indikator_Xaser",Xaser_Period, Info1,0); - начинаются пляски.

 
Инициализировать переменные Пушкин будет?
 
Vitalie Postolache:
Инициализировать переменные Пушкин будет?
Т. е. до вызова функции int Xaser_FV()?
 
Я лично там не вижу вызов этой функции. А вижу неинициализированные переменные и вызов неизвестного iCustom, о котором ничего не знаю. Подробностей надо побольше.
 
iCustom(NULL,0,"Indikator_Xaser",7,"",300,"", 1,0);

попробуйте ^

если всё ок, тогда так :

int x_p=7,f_p=300;
iCustom(NULL,0,"Indikator_Xaser",x_p,"",f_p,"", 1,0);
дальше разберетесь самостоятельно
