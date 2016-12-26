тестер открывает окно индикатора на каждый тик
Вероятно передаете неправильное количество параметров в iCustom(). Мало данных.
я бы давал разные имена:
int Xaser_FV()
double Xaser_FV
Vitalie Postolache:Это абсолютно точно.
Вероятно передаете неправильное количество параметров в iCustom().
Вероятно передаете неправильное количество параметров в iCustom().
вероятно у индикатора самая верхняя переменная строковая типа string или ещё может быть вы в самую верхнюю переменную индикатора передаёте некорректное значение, клуб экстрасенсов гадающих по скринам тут поможет
extern int Xaser_Period = 3;
extern int Flat_Period = 50;
....
string Info;
string Contact;
double Xaser_FV = iCustom(NULL,0,"Indikator_Xaser",Xaser_Period,Info,Flat_Period,Contact,1,0);
extern int Flat_Period = 50;
....
string Info;
string Contact;
double Xaser_FV = iCustom(NULL,0,"Indikator_Xaser",Xaser_Period,Info,Flat_Period,Contact,1,0);
Когда
double Xaser_FV = iCustom(NULL,0,"Indikator_Xaser",Xaser_Period,1,0); - все работает как положено.
Как только
double Xaser_FV = iCustom(NULL,0,"Indikator_Xaser",Xaser_Period, Info, 1,0); - начинаются пляски.
kstar1:Инициализировать переменные Пушкин будет?
Как только
extern int Xaser_Period = 3;
extern int Flat_Period = 50;
....
string Info;
string Contact;
double Xaser_FV = iCustom(NULL,0,"Indikator_Xaser",Xaser_Period,Info,Flat_Period,Contact,1,0);
extern int Flat_Period = 50;
....
string Info;
string Contact;
double Xaser_FV = iCustom(NULL,0,"Indikator_Xaser",Xaser_Period,Info,Flat_Period,Contact,1,0);
Когда
double Xaser_FV = iCustom(NULL,0,"Indikator_Xaser",Xaser_Period,1,0); - все работает как положено.
Как только
double Xaser_FV = iCustom(NULL,0,"Indikator_Xaser",Xaser_Period, Info, 1,0); - начинаются пляски.
Vitalie Postolache:Т. е. до вызова функции int Xaser_FV()?
Инициализировать переменные Пушкин будет?
Инициализировать переменные Пушкин будет?
kstar1:Я лично там не вижу вызов этой функции. А вижу неинициализированные переменные и вызов неизвестного iCustom, о котором ничего не знаю. Подробностей надо побольше.
Т. е. до вызова функции int Xaser_FV()?
Т. е. до вызова функции int Xaser_FV()?
iCustom(NULL,0,"Indikator_Xaser",7,"",300,"", 1,0);
попробуйте ^
если всё ок, тогда так :
int x_p=7,f_p=300;дальше разберетесь самостоятельно
iCustom(NULL,0,"Indikator_Xaser",x_p,"",f_p,"", 1,0);
iCustom(NULL,0,"Indikator_Xaser",x_p,"",f_p,"", 1,0);
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нажимаю на кнопку "старт" тестера,жду загрузки данных и потом уже нажимаю "стоп" и в окне тестера уже очень много окон индикатора Xaser_FV. Остальные индикаторы по одному окну.
скрин:
https://charts.mql5.com/13/546/eurusd-h4-instaforex-group.png
код функции индикатора:
{
double Xaser_FV = iCustom(NULL,0,"Indikator_Xaser",Xaser_Period,0,Flat_Period,0, 1,0); // Пример вызова пользовательского индикатора
if(Xaser_FV != 0)
{
Print("ФЛЭТА НЕТ");
return(1);
}
if(Xaser_FV == 0)
{
Print("!!!ФЛЭТ!!!");
return(0);
}
return(0);
}
Подскажите, пожалуйста, где косяк.