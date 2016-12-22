Как проверить пропуски в истории?
вот пример истории котировок:
пропущен бар со временем 30.10.2015 23:00
я завожу значения в индикатор этим кодом:
i=0;
while(i<=1000)
{
Buf[i]=(iClose(NULL,0,i);
i++;
}
вот какая получится нумерация баров:
то есть под номером 11 в индикаторе у меня должно быть значение того пропущеного бара со временем 30.10.2015 23:00
вместо этого у меня под номером 11 в индикатор попадет значение следующего за ним бара. то есть бара со временем 30.10.2015 22:00
или я что-то не так понимаю?
тогда Вам нужно проверять каждый бар на соответствие очередному времени.
можно устроить перебор по времени. и вычитать на каждой итерации 60 минут, но существуют же выходные.
как можно пропускать выходные дни?
а как это сделать, если есть выходные?
день недели учитывать:
о, спасибо.)
Лучше что-то другое придумать наверное, если так важен каждый бар.
Можно попробовать по другим парам корректировать. Есди по какой-то паре есть данные, а по текущей нет, то тцт явный пропуск.
Иногда среди недели выходные тоже бывают. Иногда рынок закрывается на час раньше.
бывает, что рынок закрывается на час раньше? то есть бара со временем 23:00 не будет?
я что-то не наблюдал при торговле ситуацию, чтобы рынок закрылся в 23:00. и что тогда будет показывать в терминале? будут отсутствовать бары за это время?
интересно, если есть пропуски в истории, как в этом примере,
что тогда будет показываться в терминале? пустое черное место на месте этого бара?
сейчас посмотрим...
Вот нашел по USDCHF пропуск бара со временем 4.11.2016 23:00. смотрим в терминале:
каждая вертикальная полоса - это один час.
значит в терминале будет не пустота вместо этого бара. на месте его будет стоять следующий бар.
кстати это было окончание пятницы. вместо бара со временем 23:00 стоит бар понедельника со временем 0:00. Может рынок закрылся на час раньше... а почему происходят такие случаи?
А пробовали на графике нажать правой мышой и потом "Обновить"?
возможно пропуски исчезнут?
Загоняю значения в индикатор вот так:
i=0;
while(i<=1000)
{
Buf[i]=(iClose(NULL,0,i);
i++;
}
какую можно устроить проверку на пропуски?
чтобы, если какой-то бар в истории пропущен, чтобы там забивало значение EMPTY_VALUE.
Инфа: История котировок имеет вид таблицы. если информации по какому-то бару нет - то в таблице просто пропущена строка по этому бару.
и если таким кодом, как я дал выше, заводить значение в индикатор, и какой-то бар в котировках будет пропущен - в индикатор пойдет значение следующего бара, все значения сместятся на один бар.
Может какой-то перебор по времени баров устроить. и если бара с каким то временем нет - то вносить в индикатор значение EMPTY_VALUE.
но как тогда пропускать выходные?