Поиск индикатора.

Уважаемые форумчане. Кто знает, есть ли обычный индикатор Stochastic с сигналом, но не при пересечении его линий, а при заходе их за линии 20 и 80. И если есть, то где можно скачать.
Вот тут - Stochastic Buy Sell Arrows with Alert - indicator for MetaTrader 4
Официального перевода описания на русский нет:
но можете перевести с гуглом справа:
Там как раз что вы просите - стрелки по перекупленности/перепроданности, и в настройках можете задать 80 и 20, или 70 и 30, и т.д. (и все это с алертами и т.д.).
А это другой и для МТ5 - уже на русском - iStochKomposter - индикатор для MetaTrader 5
Vladimir Antonenko:Его проще в сервисе Работа заказать (дешевле, чем суммарно затраченное время на поиск и модификацию готового из КодаБазы), чем найти похожий в Кодабазе и потом его немного изменить на этот.
Хотя я и не кодер ...
Vladimir Antonenko:https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=Индикатор%20флета&module=mql5_module_codebase
