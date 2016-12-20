Помогите проблемы с аккаунтом
Itum:
А каким образом можно работать на это ресурсе строчить комментарии ?))
Сигналы продавать
Опишу вкратце ситуацию. Ограничили финансовые операции бессрочно, сказали что меня взломали. Я сменил пароль и отправлял фото паспорта с перпеиской, как быть?
Ждать. А пока ждёте - изучайте в своём аккаунте вкладку "Безопасность":
помочь могут только в Сервисдеске - https://www.mql5.com/ru/articles/24#servicedesk
обратитесь туда -- без обращения в сервисдеск будете ждать до бесконечности
Вы не прокомментировали авторизацию с российского IP-адреса, из чего мы делаем вывод, что с нами общается не владелец аккаунта, а злоумышленник, который его взломал.
Финансовые операции на аккаунте будут оставаться заблокированы бессрочно.
Так дайте им пояснение, как вы из Украины (судя по вашему профилю) авторизовались с российского IP
