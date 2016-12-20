Помогите проблемы с аккаунтом

Опишу вкратце ситуацию. Ограничили финансовые операции бессрочно, сказали что меня взломали. Я сменил пароль и отправлял фото паспорта с перпеиской, как быть?
 
как быть, я хочу работать на данном ресурсе,и здесь такая проблема
А каким образом можно работать на это ресурсе строчить комментарии ?))
 

Сигналы продавать 

 
Ждать. А пока ждёте - изучайте в своём аккаунте вкладку "Безопасность":

Безопасность

 
Меня сначала разблокировали и сразу же опять ограничили. Написали что бессрочно, как же так, ведь все сделал как говорили, неужели ехать в офис нужно, а если на работе.
 
помочь могут только в Сервисдеске - https://www.mql5.com/ru/articles/24#servicedesk

обратитесь туда -- без обращения в сервисдеск будете ждать до бесконечности 

 
Вы не прокомментировали авторизацию с российского IP-адреса, из чего мы делаем вывод, что с нами общается не владелец аккаунта, а злоумышленник, который его взломал.

Финансовые операции на аккаунте будут оставаться заблокированы бессрочно.

 
Так дайте им пояснение, как вы из Украины (судя по вашему профилю) авторизовались с российского IP
 
а как такое может быть?  Russia, Omsk, 54, ALFA TELECOM s.r.o
 
Так дайте им пояснение, как вы из Украины (судя по вашему профилю) авторизовались с российского IP
Я поставил галочку  -  Авторизоваться только с разрешенных статических IP-адресов, там пишет - Russia, Omsk, 54, ALFA  TELECOM s.r.o, я нахожусь в ЛНР(***), МОЖЕТ  быть что провайдер Российское айпи выделил?
