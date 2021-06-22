Авторизация в MT5
- На телефоне не хочет проходить авторизация.
- ПОмогите!
- Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3660: Улучшения и исправления
Торговый счет?
Вот у вас на скриншоте авторизация -
Вот у меня (и тоже IP динамический):
Спасибо большое, что ответили. У меня с утра вот так: как на скрине. Сигнал интернета отличный. Логин и пароль ввел правильно.
Вот этот кружочек у вас означает, что Метатрейдер пытается законнектиться к торговом серверу:
Просто нажмите на цифры, и попробуйте сменить сервер коннекта в открывшемся окне.
Есть один советник в КодаБазе, который проверяет коннект МТ5 к интернету.
IsConnected - expert for MetaTrader 5
Как я понял - он проверяет одноразово (потом его придется приаттачивать еще раз в случае, если необходимо проверить еще раз).
- www.mql5.com
Есть один советник в КодаБазе, который проверяет коннект МТ5 к интернету.
IsConnected - expert for MetaTrader 5
Как я понял - он проверяет одноразово (потом его придется приаттачивать еще раз в случае, если необходимо проверить еще раз).
Оригинал тут - https://www.mql5.com/ru/code/7744
Конвертация под МТ5 сделана неправильно.
Я бы не стал рекомендовать код, не разобравшись в том, как он работает.
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