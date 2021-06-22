Авторизация в MT5

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Всем доброго время суток! Я новичок. Установил на компьютер MT 5. А авторизоваться не могу, в журнале все время пишет: предыдущая успешная авторизация выполнена с 178.176.73.74. Дело в том, что интернет у меня от телефона и ip адрес динамический, т.е. все время меняется. Может кто подскажет что делать?
Файлы:
1.JPG  27 kb
 

Торговый счет?
Вот у вас на скриншоте авторизация -


 

Вот у меня (и тоже IP динамический):

 
Спасибо большое, что ответили. У меня с утра вот так:           как на скрине. Сигнал интернета отличный. Логин и пароль ввел правильно. 
Файлы:
3333.JPG  137 kb
 
И еще написано, выполните полную синхронизацию?
 
yaAlex69:
Спасибо большое, что ответили. У меня с утра вот так:           как на скрине. Сигнал интернета отличный. Логин и пароль ввел правильно. 

Вот этот кружочек у вас означает, что Метатрейдер пытается законнектиться к торговом серверу:



Просто нажмите на цифры, и попробуйте сменить сервер коннекта в открывшемся окне.

 

Есть один советник в КодаБазе, который проверяет коннект МТ5 к интернету.

IsConnected - expert for MetaTrader 5

Как я понял - он проверяет одноразово (потом его придется приаттачивать еще раз в случае, если необходимо проверить еще раз).

IsConnected
IsConnected
  • www.mql5.com
Checks if Metatrader5 Terminal is connected to Internet or not. The expert will Print a message for the connectivity status
 
спасибо, попробую!
 
Скорее всего, брокер поменял названия символов на счете. Откройте "Обзор рынка" и посмотрите, какие именно символы доступны. Думаю, что там не просто EURUSD, а какие-то префиксы/суффиксы добавлены.
 
Да нет,все тоже. 
 
Sergey Golubev:

Есть один советник в КодаБазе, который проверяет коннект МТ5 к интернету.

IsConnected - expert for MetaTrader 5

Как я понял - он проверяет одноразово (потом его придется приаттачивать еще раз в случае, если необходимо проверить еще раз).

Оригинал тут - https://www.mql5.com/ru/code/7744

Конвертация под МТ5 сделана неправильно.

Я бы не стал рекомендовать код, не разобравшись в том, как он работает.

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