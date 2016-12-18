Тех.возможность
Я незнаю всех возможностей мт5.
Поэтому вопрос.Можно ли открывать ордер по цвету свечи....чисто с экрана..
Например свеча окрасилась в красный цвет,в это момент открываеться бай.Не зная кода индикатора.
цена открытия относительно цены закрытия, цвет не подходит
цена открытия относительно цены закрытия, цвет не подходит
Я незнаю всех возможностей мт5.
Поэтому вопрос.Можно ли открывать ордер по цвету свечи....чисто с экрана..
Например свеча окрасилась в красный цвет,в это момент открываеться сел.Не зная кода индикатора.
Цвет ни при чём. Просто красная свеча - так принято обозначать медвежью свечу - свечу у которой Close ниже Open:
Я незнаю всех возможностей мт5.
Поэтому вопрос.Можно ли открывать ордер по цвету свечи....чисто с экрана..
Например свеча окрасилась в красный цвет,в это момент открываеться сел.Не зная кода индикатора.
можно, нужно лишь выяснить при каких условиях свеча становится красной и использовать эти условия для открытия.
если же нужно узнать цвет свечи, то, кажется, такой возможности нет в mql5
Пускай так это не важно..возможно ли такое что когда Close ниже Open открываеться ордер на продажу
Пуская так это не важно..возможно ли такое что когда Close ниже Open открываеться ордер на продажу
Хорошо...а возможно ли такое когда Close ниже Open повторяеться не подряд а скажем просто 7 раз в промежутке времени 30 миинут происходит открытие ордера на продажу
Надо ли задавать промежуток времени в коде?Или достаточно добавить фукцию "открывать через семь свечей когда Close ниже Open
- Можно сравнивать время между текущем временем и последней сделкой.
- Можно работать только по открытиям нового бара (то есть бар открылся - провести вычисления и всё, внутри бара не торгуем) - тогда можно просто ввести счётчик - статическую переменную и после каждого нового бара увеличивать этот счётчик:static int counter=0;
... тут вычисления
counter++; // увеличиваем счётчик
- ...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Я незнаю всех возможностей мт5.
Поэтому вопрос.Можно ли открывать ордер по цвету свечи....чисто с экрана..
Например свеча окрасилась в красный цвет,в это момент открываеться сел.Не зная кода индикатора.