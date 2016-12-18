Тех.возможность

Я незнаю всех возможностей мт5.

Поэтому вопрос.Можно ли открывать ордер по цвету свечи....чисто с экрана..

Например свеча окрасилась в красный цвет,в это момент открываеться сел.Не зная кода индикатора. 

 
цена открытия относительно цены закрытия, цвет не подходит

 
цена открытия относительно цены закрытия, цвет не подходит

Значит нет....?
 
Цвет ни при чём. Просто красная свеча - так принято обозначать медвежью свечу - свечу у которой Close ниже Open:

медвежья свеча 

 
можно, нужно лишь выяснить при каких условиях свеча становится красной и использовать эти условия для открытия.

если же нужно узнать цвет свечи, то, кажется, такой возможности нет в mql5

 

Пускай так это не важно..возможно ли такое что когда   Close ниже Open открываеться ордер на продажу

 
Пуская так это не важно..возможно ли такое что когда   Close ниже Open открываеться ордер на продажу

@stsmotor можно
 
Хорошо...а возможно ли такое когда Close ниже Open повторяеться не подряд а скажем просто 7 раз в промежутке времени 30 миинут происходит открытие ордера на продажу
 
Хорошо...а возможно ли такое когда Close ниже Open повторяеться не подряд а скажем просто 7 раз в промежутке времени 30 миинут происходит открытие ордера на продажу
Можно абсолютно всё :).
 
Надо ли задавать промежуток времени в коде?Или достаточно добавить фукцию "открывать через семь свечей когда   Close ниже Open
 
Надо ли задавать промежуток времени в коде?Или достаточно добавить фукцию "открывать через семь свечей когда   Close ниже Open
  1. Можно сравнивать время между текущем временем и последней сделкой.
  2. Можно работать только по открытиям нового бара (то есть бар открылся - провести вычисления и всё, внутри бара не торгуем) - тогда можно просто ввести счётчик - статическую переменную и после каждого нового бара увеличивать этот счётчик:
    static int counter=0;
    ... тут вычисления
    counter++; // увеличиваем счётчик
  3. ...
