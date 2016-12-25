Автоматическое тестирование продукта завершено с ошибками - страница 5

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

помогла последняя Ваша фишка. Но мы тогда лишаем потенциального клиента тестирования продукта уже после покупки?

Короче говоря, чо-та с валидацией намудрили, по полной. Простейший индюк на МТ5 в маркет не пролазит, хотя МТ4-рошный залетает.

Если вы правильно всё сделали (как у меня в примере), то визуальное тестирование будет проходить нормально, то есть пользователь увидит всё в тестере, как и на графике, а вот остальные режимы, в том числе и автовалидация, ускорятся. В описанном мною примере выключено только отображение и работа с объектами в случае, когда идёт оптимизация или тестирование без отображения (визуализации), в этом режиме пользователь в любом случае ничего не видит :)
 
Sergey Efimenko:
Renat Akhtyamov:

помогла последняя Ваша фишка. Но мы тогда лишаем потенциального клиента тестирования продукта уже после покупки?

Короче говоря, чо-та с валидацией намудрили, по полной. Простейший индюк на МТ5 в маркет не пролазит, хотя МТ4-рошный залетает.

Если вы правильно всё сделали (как у меня в примере), то визуальное тестирование будет проходить нормально, то есть пользователь увидит всё в тестере, как и на графике, а вот остальные режимы, в том числе и автовалидация, ускорятся. В описанном мною примере выключено только отображение и работа с объектами в случае, когда идёт оптимизация или тестирование без отображения (визуализации), в этом режиме пользователь в любом случае ничего не видит :)
кстати да, тоже работу с объектами отключил если не визуальное тестирование и не реал
 
Renat Akhtyamov:
Допустим купили индюк, пишем робота, тестируем и чо?

Вы скорее всего не совсем понимаете разницу между тестированием (оптимизацией) и тестированием с визуализацией. Чтобы понимать о чём речь вот такая ситуация: когда вы пишите робота и запускаете его в тестере, то робот не ориентируется на графические объекты (если только объекты не используется явно, например зоны поддержки/сопротивления сделанные в виде графических объектов - "прямоугольник" и/или "трендовая линия"), а берёт значения из буферов нужного индикатора, поэтому "обычному" роботу не важно, что на экране (какие графические объекты), важно, что в буфере. Обратите внимание на опцию "визуализация" в окне тестера стратегий и запустите советник для сравнения с включенной опцией и без неё. При тестировании индикатора эту опцию выключить нельзя, но для советников можно, в приведённом мною примере ускорения кода, как раз используется эта особенность разницы тестирования "с" и "без".

 

 
Sergey Efimenko:

Вы скорее всего не совсем понимаете разницу между тестированием (оптимизацией) и тестированием с визуализацией. Чтобы понимать о чём речь вот такая ситуация: когда вы пишите робота и запускаете его в тестере, то робот не ориентируется на графические объекты (если только объекты не используется явно, например зоны поддержки/сопротивления сделанные в виде графических объектов - "прямоугольник" и/или "трендовая линия"), а берёт значения из буферов нужного индикатора, поэтому "обычному" роботу не важно, что на экране (какие графические объекты), важно, что в буфере. Обратите внимание на опцию "визуализация" в окне тестера стратегий и запустите советник для сравнения с включенной опцией и без неё. При тестировании индикатора эту опцию выключить нельзя, но для советников можно, в приведённом мною примере ускорения кода, как раз используется эта особенность разницы тестирования "с" и "без".

 

я всё понимаю.

визуализация будет работать.

тестирование советника с использованием купленного индикатора без визуализации работать не будет.

это нарушение условий маркета и ограничение возможностей в использовании продукта потенциального покупателя.

поясню:

графических объектов нет, вообще

у меня не проходит обычное вычисление буфера индикатора, я как бэ отключил...) В маркет залетает, но...

вычисляется у меня с постоянным пересчетом от конкретной метки времени, поэтому вычисление лишь последнего бара, как принято в 5-рке мне не подходит и поэтому на каждом тике происходит повторное вычисление всех значений буфера. К сожалению, такой индюк маркет не принимает по таймауту, типа долго считает.

 
Renat Akhtyamov:

я всё понимаю.

визуализация будет работать.

тестирование советника с использованием купленного индикатора без визуализации работать не будет.

это нарушение условий маркета и ограничение возможностей в использовании продукта потенциального покупателя.

Смотря для чего вы используете граф объекты в индикаторе!? Если они значащие и индикатор без них теряет функциональность, тогда так делать нельзя. В моём случае объекты лишь добавляют информативность (визуальное восприятие), и функциональность индикатора при его использовании в советнике не изменяется.
 
Sergey Efimenko:
Смотря для чего вы используете граф объекты в индикаторе!? Если они значащие и индикатор без них теряет функциональность, тогда так делать нельзя. В моём случае объекты лишь добавляют информативность (визуальное восприятие), и функциональность индикатора при его использовании в советнике не изменяется.
выше дописал...
[Удален]  
Правильно что вас банят по скорости, я бы ещё и по алгоритму банил! Высчитывается всё, передаётся в обработку, обрабатывается, открываются-не открывается И ТОЛЬКО потом рисуется. А тут наоборот, рисуем, меняем, хз что делаем, а потом разок открыли, перед этим 100000 вычислений и 1000 объектов. А виноват маркет ?
 
Renat Akhtyamov:
выше дописал...

Это ошибка, так делать нельзя, в вашем случае ограничьте количество общих рассчитываемых баров например до 1000.

input int BarsToAnalyze=1000;//Limit bars count to analyze
//кусок из OnCalculate
int limit=prev_calculated-1; if(BarsToAnalyze>0) limit=fmin(rates_Total-BarsToAnalyze-1,limit);
for (int i=limit; i<rates_total; i++)
{
//блок пересчёта буферов
}
 
Sergey Efimenko:

Это ошибка, так делать нельзя, в вашем случае ограничьте количество общих рассчитываемых баров например до 1000.

input int BarsToAnalyze=1000;//Limit bars count to analyze
//кусок из OnCalculate
int limit=rates_total-1if(BarsToAnalyze>0) limit=fmin(BarsToAnalyze,limit);
for (int i=0; i<=limit; i++)
{
//блок пересчёта буферов
}
попробую
 
Vladimir Zubov:
Правильно что вас банят по скорости, я бы ещё и по алгоритму банил! Высчитывается всё, передаётся в обработку, обрабатывается, открываются-не открывается И ТОЛЬКО потом рисуется. А тут наоборот, рисуем, меняем, хз что делаем, а потом разок открыли, перед этим 100000 вычислений и 1000 объектов. А виноват маркет ?
не суйся, это не решение вопроса. я тебе недавно сам советовал - как советник написать. new-rena помнишь такого?
123456
Новый комментарий