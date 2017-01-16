Пожелания по сервису "Фриланс" - страница 2

Stanislav Dray:
значит не с теми работали :)
Я уже боюсь начинать с кем-то новым работать
 
Stanislav Dray:

Да и Прототип/Макет

реально лишний пункт,который вполне заменим демонстрацией. 

А чем демонстрация от сдачи работы отличается? На сервисе нет возможности пересогласования срока и/или цены, а это значит, что все существенные для выполнения работы моменты должны быть согласованы до этапа "согласования ТЗ", иначе может получиться, что заказчику не понравится какой-то аспект реализации и он запросит гораздо более трудоемкий вариант за ту же цену и в тот же срок. Поэтому я считаю, что все включая макеты должно согласовываться на этапе ТЗ. Кроме действительно сложных составных проектов, которых в общей массе очень не много. И их в этом случае проще разбить на несколько частей.
 
Maxim Romanov:
Ну значит ждите две недели - в конце за два дня сделают
 
Maxim Romanov:
Видимо Вам не повезло с выбором разработчика. Если один конкретный голубь Вам нагадил на голову, это не повод обвинять в недобросовестности всех представителей данного вида :)

 
Artyom Trishkin:
Я то знаю обьем работ, мне не МА в другой цвет покрасить) поэтому точно не сделают
 
Ilya Malev:

Я много работ уже заказал и не за 20$ и не только через данный сервис) опыта хватает. На этом сервесе только раз 5 было так, что разработчик исчезал, бывало и 6 месяцев работу выполняли, вместо 14 дней. Есть хорошие конечно, я за всех не говорю, но хочется их по-чаще встречать. А кто платит за то, что разработчик исчезает? С 200$, например комиссия неплохая выходит, чтобы каждый раз платить ее за расторжение работы. И никак не узнаешь что за человек, пока работать не начнешь. Хочется, чтобы сервис модернизировали.
 
Maxim Romanov:
Соглашусь, что было бы не лишено оснований взимать комиссию сервиса со свободных средств разработчика, если арбитраж решает проблему в пользу заказчика. Но только как опция, при согласовании этого обеими сторонами перед началом работы, потому что нередки случаи, когда заказчики сами в процессе работы понимают, что чего-то не учли, и просят отменить работу. В этом случае разработчик может пойти им навстречу. У меня было несколько таких случаев. Если сделать эту опцию принудительной, то компромисс с заказчиком об отмене работы будет исключен.
 
Ilya Malev:
Ну да, чья вина, тот и платит комиссию, это логично. И раздельный учет времени необходим.
 
Ilya Malev:
А чем демонстрация от сдачи работы отличается? На сервисе нет возможности пересогласования срока и/или цены, а это значит, что все существенные для выполнения работы моменты должны быть согласованы до этапа "согласования ТЗ", иначе может получиться, что заказчику не понравится какой-то аспект реализации и он запросит гораздо более трудоемкий вариант за ту же цену и в тот же срок. Поэтому я считаю, что все включая макеты должно согласовываться на этапе ТЗ. Кроме действительно сложных составных проектов, которых в общей массе очень не много. И их в этом случае проще разбить на несколько частей.

Тем что вы имеете право не предоставлять исходные коды или предоставлять ограниченную демо-версию после одобрение которой заказчик уже не может сказать,что мол он хотел что-то сделать не так,а вот так. При сдаче вы должны передать готовый продукт.

 
Stanislav Dray:

Тем что вы имеете право не предоставлять исходные коды или предоставлять ограниченную демо-версию после одобрение которой заказчик уже не может сказать,что мол он хотел что-то сделать не так,а вот так. При сдаче вы должны передать готовый продукт.

Ну, я в принципе стараюсь не допускать таких ситуаций, когда заказчик может такое сказать, если я правильно выполнил задание. Для этого чаще всего нужно работать над ТЗ вместе с заказчиком. Зачем предоставлять демо-версию, ума не приложу. Первое, что приходит в голову - заказчик проверит её на истории, убедится в том, что советник сливает и скажет "неет, я совсем не это имел в виду!" )))
