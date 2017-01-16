Пожелания по сервису "Фриланс" - страница 2
значит не с теми работали :)
Да и Прототип/Макет
реально лишний пункт,который вполне заменим демонстрацией.
Я уже боюсь начинать с кем-то новым работать
Разработчики вообще игнорируют сроки все. Ниразу в срок работу не завершил. Хоть неделю даешь, хоть месяц, работа начинается за пару дней до конца срока.
Видимо Вам не повезло с выбором разработчика. Если один конкретный голубь Вам нагадил на голову, это не повод обвинять в недобросовестности всех представителей данного вида :)
Ну значит ждите две недели - в конце за два дня сделают
Хочется, чтобы сервис модернизировали.
Соглашусь, что было бы не лишено оснований взимать комиссию сервиса со свободных средств разработчика, если арбитраж решает проблему в пользу заказчика. Но только как опция, при согласовании этого обоими сторонами перед началом работы, потому что нередки случаи, когда заказчики сами в процессе работы понимают, что чего-то не учли, и просят отменить работу. В этом случае разработчик может пойти им навстречу. У меня было несколько таких случаев. Если сделать эту опцию принудительной, то компромисс с заказчиком об отмене работы будет исключен.
А чем демонстрация от сдачи работы отличается? На сервисе нет возможности пересогласования срока и/или цены, а это значит, что все существенные для выполнения работы моменты должны быть согласованы до этапа "согласования ТЗ", иначе может получиться, что заказчику не понравится какой-то аспект реализации и он запросит гораздо более трудоемкий вариант за ту же цену и в тот же срок. Поэтому я считаю, что все включая макеты должно согласовываться на этапе ТЗ. Кроме действительно сложных составных проектов, которых в общей массе очень не много. И их в этом случае проще разбить на несколько частей.
А чем демонстрация от сдачи работы отличается?
Тем что вы имеете право не предоставлять исходные коды или предоставлять ограниченную демо-версию после одобрение которой заказчик уже не может сказать,что мол он хотел что-то сделать не так,а вот так. При сдаче вы должны передать готовый продукт.
