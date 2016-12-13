Почему у меня в тестере, без каких-либо индикаторов и шаблонов, произвольно рисуются обьeкты TrendLine?
TrendLine - это линии показывающие сделки. Ставятся автоматически - для того, чтобы Вы могли отслеживать как исполнилась сделка.
void OnTick()
{
}
{
}
как при таком коде открываются сделки? что ВЫ сделали? какая магия?
да и на картинке у Вас arrow а не trendline
При просмотре списка обьектов чарта указывается, что это TrendLine.
Наверное непонятно пояснил, попробую так.
Сделки показаны, потому что первый скрин был сделан при запуске реального советника, я не о них спрашиваю, не надо к ним цеплятся.
Для чистоты эксперимента запустил код, который показал в посте, никаких шаблонов, индикаторов, сделок, пустой код, но он тоже рисует непонятные трендовые линии, именно трендовые линие, не стрелочки или еще что-то, а линии. Я говорю про линии, проведенные по верхушкам баров. Зачем?
Сделки показаны, потому что первый скрин был сделан при запуске реального советника, я не о них спрашиваю, не надо к ним цеплятся.
Для чистоты эксперимента запустил код, который показал в посте, никаких шаблонов, индикаторов, сделок, пустой код, но он тоже рисует непонятные трендовые линии, именно трендовые линие, не стрелочки или еще что-то, а линии. Я говорю про линии, проведенные по верхушкам баров. Зачем?
Вот для примера, скрин того, что выдает пустой советник, чтобы к стрелочкам не придирались :)
Вот журнал, никаких шаблонов и индикаторов не грузилось.
2016.12.13 05:25:40.460 MetaTester 5 x64 build 1495 (09 Dec 2016)
2016.12.13 05:25:40.463 MetaTester 5 started on 127.0.0.1:3000
2016.12.13 05:25:40.463 initialization finished
2016.12.13 05:25:40.729 login (build 1495)
2016.12.13 05:25:40.731 38520 bytes of account info loaded
2016.12.13 05:25:40.731 1482 bytes of tester parameters loaded
2016.12.13 05:25:40.732 1212 bytes of input parameters loaded
2016.12.13 05:25:40.733 683 bytes of symbols list loaded
2016.12.13 05:25:40.734 expert file added: Experts\Bets\Followers.ex5. 7662 bytes loaded
2016.12.13 05:25:40.745 initial deposit 10000.00 USD, leverage 1:500
2016.12.13 05:25:40.754 successfully initialized
2016.12.13 05:25:40.754 8645 bytes of total initialization data received
2016.12.13 05:25:40.754 Intel Core i7-5500U @ 2.40GHz, 16289 MB
2016.12.13 05:25:41.017 EURUSD.m: symbol to be synchronized
2016.12.13 05:25:41.018 EURUSD.m: symbol synchronized, 3464 bytes of symbol info received
2016.12.13 05:25:41.020 EURUSD.m: history synchronization started
2016.12.13 05:25:41.022 EURUSD.m: load 31 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.000
2016.12.13 05:25:41.022 EURUSD.m: history synchronized from 2012.01.01 to 2016.12.12
2016.12.13 05:25:41.026 EURUSD.m: ticks synchronization started
2016.12.13 05:25:41.272 EURUSD.m: load 38 bytes of tick data to synchronize in 0:00:00.000
2016.12.13 05:25:41.272 EURUSD.m: history ticks synchronized from 2015.01.02 to 2016.12.09
2016.12.13 05:25:41.675 EURUSD.m,Daily: history cache allocated for 507 bars and contains 259 bars from 2015.01.02 00:00 to 2015.12.31 00:00
2016.12.13 05:25:41.675 EURUSD.m,Daily: history begins from 2015.01.02 00:00
2016.12.13 05:25:41.677 EURUSD.m,Daily (RoboForex-MetaTrader 5): generating based on real ticks
2016.12.13 05:25:41.677 EURUSD.m,Daily: testing of Experts\Bets\Followers.ex5 from 2016.01.01 00:00 to 2016.12.12 00:00 started with inputs:
2016.12.13 05:25:41.677 InpFactor=2
2016.12.13 05:25:41.677 InpVolume=1
2016.12.13 05:25:41.752 EURUSD.m : 2016.01.06 23:59 - 3 tick prices mismatch for 3 minute bars
2016.12.13 05:25:41.776 EURUSD.m : 2016.01.07 23:59 - real ticks discarded for 1 minutes out of 1437 total minute bars within a day
2016.12.13 05:25:41.776 EURUSD.m : 2016.01.07 23:59 - 165 tick prices mismatch for 33 minute bars
2016.12.13 05:25:41.796 EURUSD.m : 2016.01.08 23:59 - real ticks discarded for 5 minutes out of 1437 total minute bars within a day
2016.12.13 05:25:41.796 EURUSD.m : 2016.01.08 23:59 - 1390 tick prices mismatch for 34 minute bars
2016.12.13 05:25:41.815 EURUSD.m : 2016.01.11 23:59 - 20 tick prices mismatch for 10 minute bars
2016.12.13 05:25:41.834 EURUSD.m : 2016.01.12 23:59 - 6 tick prices mismatch for 6 minute bars
2016.12.13 05:25:41.858 EURUSD.m : 2016.01.13 23:59 - 42 tick prices mismatch for 10 minute bars
2016.12.13 05:25:41.885 EURUSD.m : 2016.01.14 23:59 - real ticks absent for 2 minutes out of 1436 total minute bars within a day
2016.12.13 05:25:41.885 EURUSD.m : 2016.01.14 23:59 - 100 tick prices mismatch for 18 minute bars
2016.12.13 05:25:41.903 EURUSD.m : 2016.01.15 23:59 - real ticks absent for 1 minutes out of 1435 total minute bars within a day
2016.12.13 05:25:41.903 EURUSD.m : 2016.01.15 23:59 - real ticks discarded for 1 minutes out of 1435 total minute bars within a day
2016.12.13 05:25:41.903 EURUSD.m : 2016.01.15 23:59 - 404 tick prices mismatch for 33 minute bars
2016.12.13 05:25:41.919 EURUSD.m : 2016.01.18 23:59 - 32 tick prices mismatch for 24 minute bars
2016.12.13 05:25:41.945 EURUSD.m : 2016.01.19 23:59 - real ticks absent for 29 minutes out of 1429 total minute bars within a day
2016.12.13 05:25:41.945 EURUSD.m : 2016.01.19 23:59 - 2 tick prices mismatch for 2 minute bars
2016.12.13 05:25:42.818 EURUSD.m : 2016.03.10 23:59 - real ticks absent for 20 minutes out of 1425 total minute bars within a day
2016.12.13 05:25:42.818 EURUSD.m : 2016.03.10 23:59 - real ticks discarded for 1 minutes out of 1425 total minute bars within a day
2016.12.13 05:25:42.818 EURUSD.m : 2016.03.10 23:59 - 5 tick prices mismatch for 2 minute bars
2016.12.13 05:25:44.743 EURUSD.m : 2016.06.13 23:59 - real ticks absent for 8 minutes out of 1431 total minute bars within a day
2016.12.13 05:25:44.982 EURUSD.m : 2016.06.28 23:59 - real ticks absent for 66 minutes out of 1437 total minute bars within a day
2016.12.13 05:25:51.605 EURUSD.m : real ticks begin from 2015.01.02 00:00:00
2016.12.13 05:25:51.605 EURUSD.m : 2016.01.01 00:00 - 2016.12.12 00:00 real ticks absent for 126 minutes of 347511 total minute bars, every tick generation used
2016.12.13 05:25:51.605 EURUSD.m : 2016.01.01 00:00 - 2016.12.12 00:00 real ticks discarded for 8 minutes of 347511 total minute bars, every tick generation used
2016.12.13 05:25:51.605 EURUSD.m : 2016.01.01 00:00 - 2016.12.12 00:00 tick prices of 2169 ticks not matched for 175 minute bars
снимите чекбокс показать бид и не будет никаких линий
В режиме тестирования по реальным тикам В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ прорисовывается КАНАЛ - для визуального отличия режима реальных тиков и для контроля цен в тиках.
хм.
действительно, на визуализации есть такое :-)
Vladimir Karputov:Ок, спасибо за пояснение, только у этого есть недостаток.
В режиме тестирования по реальным тикам В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ прорисовывается КАНАЛ - для визуального отличия режима реальных тиков и для контроля цен в тиках.
В режиме тестирования по реальным тикам В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ прорисовывается КАНАЛ - для визуального отличия режима реальных тиков и для контроля цен в тиках.
Создал я значит машку из советника, но увидеть ее среди толпы этих линий мне не суждено :)
Лучше бы это был какой-то отключаемый параметр.
Создание каких-либо индикаторов в советнике нет.
Запускаю тестер с визуализацией - вижу непонятные линие.
При просмотре списка обьектов чарта указывается, что это TrendLine.
Репродюсится даже с пустым кодом ниже.
Вопрос : кто рисует каку загромождающую график цены?
{
return 0;
}
void OnTick()
{
}