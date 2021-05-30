вопрос по поводу визуализатора мт5

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Всем привет! Прошу помочь разобраться с проблемой: при открытии визуализатора в мт5 в тестере начинает рисоваться какой-то непонятный канал вокруг цены, при любом индикаторе, советнике и шаблоне. Что это может быть такое и как его убрать?

Скрин креплю: вот что это за канал сверху, красная, снизу серая рисуется? никаких индюков в шаблоне нет, в советнике ничего подобного не подключено и при запуске на реал тайме такого канала не рисуется.


скрин из визуализатора мт5

 
Vitalii Prushinskii:

Всем привет! Прошу помочь разобраться с проблемой: при открытии визуализатора в мт5 в тестере начинает рисоваться какой-то непонятный канал вокруг цены, при любом индикаторе, советнике и шаблоне. Что это может быть такое и как его убрать?

Скрин креплю: вот что это за канал сверху, красная, снизу серая рисуется? никаких индюков в шаблоне нет, в советнике ничего подобного не подключено и при запуске на реал тайме такого канала не рисуется.



Этот канал - признак, что тест проводится в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков". Только в этом режиме рисуется канал. Не хотите видеть канал - используйте режим генерации тиков "Все тики".

 
Vladimir Karputov:

Этот канал - признак, что тест проводится в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков". Только в этом режиме рисуется канал. Не хотите видеть канал - используйте режим генерации тиков "Все тики".

Спасибо! Всё понятно теперь.
 

Почему может схлопываться окно визуализатора?

Ниже на анимации билд 2947 прогоняет советник нормально.

Билд 2949 - этот же советник не дает прогнать. Вроде запуск происходит, потом окно схлопывается и все. В чем может быть причина?

В журнале написано: "Tester    quality of analyzed history is 5% (5756 minute bars, tick volume errors 0, spread errors 5417)"

Но это сервер MQ - как улучшить качество истории?

Для анимации нужно ткнуть по картинке:


 
Сейчас обновился терминал с 2947 до 2949, тот что выше на Gif-анимации первым нормально запускал визуализацию. Теперь на этом терминале тоже визуализатор схлопывается.
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