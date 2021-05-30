вопрос по поводу визуализатора мт5
Всем привет! Прошу помочь разобраться с проблемой: при открытии визуализатора в мт5 в тестере начинает рисоваться какой-то непонятный канал вокруг цены, при любом индикаторе, советнике и шаблоне. Что это может быть такое и как его убрать?
Скрин креплю: вот что это за канал сверху, красная, снизу серая рисуется? никаких индюков в шаблоне нет, в советнике ничего подобного не подключено и при запуске на реал тайме такого канала не рисуется.
Этот канал - признак, что тест проводится в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков". Только в этом режиме рисуется канал. Не хотите видеть канал - используйте режим генерации тиков "Все тики".
Этот канал - признак, что тест проводится в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков". Только в этом режиме рисуется канал. Не хотите видеть канал - используйте режим генерации тиков "Все тики".
Почему может схлопываться окно визуализатора?
Ниже на анимации билд 2947 прогоняет советник нормально.
Билд 2949 - этот же советник не дает прогнать. Вроде запуск происходит, потом окно схлопывается и все. В чем может быть причина?
В журнале написано: "Tester quality of analyzed history is 5% (5756 minute bars, tick volume errors 0, spread errors 5417)"
Но это сервер MQ - как улучшить качество истории?
Для анимации нужно ткнуть по картинке:
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Всем привет! Прошу помочь разобраться с проблемой: при открытии визуализатора в мт5 в тестере начинает рисоваться какой-то непонятный канал вокруг цены, при любом индикаторе, советнике и шаблоне. Что это может быть такое и как его убрать?
Скрин креплю: вот что это за канал сверху, красная, снизу серая рисуется? никаких индюков в шаблоне нет, в советнике ничего подобного не подключено и при запуске на реал тайме такого канала не рисуется.