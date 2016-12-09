Повесить индикатор в отдельное окно - страница 4
При наличии ошибок вряд ли будет работать. Переменная x - или объявить в начале программы или #property strikt
Приложите индикатор. Проверю и попробую без лишних слов помочь
Дак у Вас все объекты пишутся на чарт, а Вам надо в подокно! Найдите нужное подокно и пишите объекты туда.
Собственно, в этом и состоит вопрос, виндоуфайнд - это понятно, но его создать надо или обозвать как-то? Как мне искать то, что я не знаю, как называется?
а средствами "со стороны", например, .net и т.д.?
я слышал, можно скриптом проверять наличие открытых ордеров и всю информацию с них брать.
Неужели ничего аналогичного нельзя сделать с новостями?
можно, средствами WIN32 API.
И Алерты и все, что нужно...
Dmitry Fedoseev:
Тоже тема еще та... Так же как с чтением мануалов и с баном в гугле. Почему только Win32? А Win64 никак? Если все так раз два... сделайте да покажите.
пример для англоязычного терминала..
