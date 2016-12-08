Как получить из индикатора цену на определенном таймфрейме? - страница 3

Эдуард Климуш:
Насколько я знаю, в mql4 нет функций типа ObjectSetInteger() и ObjectSetString(), а у меня есть>>mql5

Да ладно? Есть, и то, и то есть, как и многое другое.

А по копированию, почитайте про структуры, в частности MqlRates

 
Vitalie Postolache:

чо то меня начинает клинить с этими переходами от 4 к 5

такое:

iHigh (...)

в MQL5 есть?

Если нет, то как у него работает на МТ5?

 
Есть, но не в виде стандартной функции, а в инклюднике, или в самописной функции, в справке на CopyHigh пример есть:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Получим High для заданного номера бара                           |
//+------------------------------------------------------------------+
double iHigh(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,int index)
  {
   double high=0;
   ArraySetAsSeries(High,true);
   int copied=CopyHigh(symbol,timeframe,0,Bars(symbol,timeframe),High);
   if(copied>0 && index<copied) high=High[index];
   return(high);
  }
 
А тут используется, то что Вы показали?


 
Renat Akhtyamov:

А тут используется, то что Вы показали?


А почему нет? Это и в МТ4 работать будет (напрямую), и в МТ5 (при условии что добавлены в код нужные функции). То, что на сайте iHigh выделено цветом стандартной функции, так это атавизм движка с четвёрки (или для совместимости добавили при слиянии).
 
Vitalie Postolache:
А почему нет? Это и в МТ4 работать будет (напрямую), и в МТ5 (при условии что добавлены в код нужные функции). То, что на сайте iHigh выделено цветом стандартной функции, так это атавизм движка с четвёрки (или для совместимости добавили при слиянии).
Теперь ясно. Спасибо!
