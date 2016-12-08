Как получить из индикатора цену на определенном таймфрейме? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Насколько я знаю, в mql4 нет функций типа ObjectSetInteger() и ObjectSetString(), а у меня есть>>mql5
Да ладно? Есть, и то, и то есть, как и многое другое.
А по копированию, почитайте про структуры, в частности MqlRates.
Да ладно? Есть, и то, и то есть, как и многое другое.
А по копированию, почитайте про структуры, в частности MqlRates.
чо то меня начинает клинить с этими переходами от 4 к 5
такое:
в MQL5 есть?
Если нет, то как у него работает на МТ5?
чо то меня начинает клинить с этими переходами от 4 к 5
такое:
в MQL5 есть?
Если нет, то как у него работает в 5-рке?
Есть, но не в виде стандартной функции, а в инклюднике, или в самописной функции, в справке на CopyHigh пример есть:
//| Получим High для заданного номера бара |
//+------------------------------------------------------------------+
double iHigh(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,int index)
{
double high=0;
ArraySetAsSeries(High,true);
int copied=CopyHigh(symbol,timeframe,0,Bars(symbol,timeframe),High);
if(copied>0 && index<copied) high=High[index];
return(high);
}
Есть, но не в виде стандартной функции, а в инклюднике, или в самописной функции, в справке на CopyHigh пример есть:
//| Получим High для заданного номера бара |
//+------------------------------------------------------------------+
double iHigh(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,int index)
{
double high=0;
ArraySetAsSeries(High,true);
int copied=CopyHigh(symbol,timeframe,0,Bars(symbol,timeframe),High);
if(copied>0 && index<copied) high=High[index];
return(high);
}
А тут используется, то что Вы показали?
А тут используется, то что Вы показали?
А почему нет? Это и в МТ4 работать будет (напрямую), и в МТ5 (при условии что добавлены в код нужные функции). То, что на сайте iHigh выделено цветом стандартной функции, так это атавизм движка с четвёрки (или для совместимости добавили при слиянии).