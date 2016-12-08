Что-то не так с циклом? - страница 3

Dmitry Fedoseev:

Вообще потрясает ваш ход мысли! Если вы при каждом чихе проверяете хэндл, и если что, загружаете индикатор, то зачем в начале загружать индикатор?

Надо только в ините загружать индикаторы.  

а если по каким то причинам в ините не создастся хендл индикатора, что тогда?
 
Делать сообщение пользователю и возвращать INIT_FAILED. 

Если загружается много индикаторов с разных символов, и вероятность обвала при загрузке индикаторов высока, то объявить переменную true/false, (выполнена ли загрузка или нет). В начале OnTick() выполнять загрузку, если загрузка выполнена, то ставить переменой true, и эта часть кода больше не будет выполняться - экономно, на каждом тике только один if будет выполняться. 

 
А есть ли возможность каким-то образом работать не через тики, а через onCalculate? Просто планируется работа по всем тф и всем инструментам - боюсь, терминал ляжет просто
 
По всем таймфреймам, это еще ладно, но по всем инструментам... их несколько тысяч.

Смотрите описание CopyBuffer(), при ее вызове можно указывать не только индекс бара, но и время бара. Таким образом найти соответствующее значение с другого символа/таймфрйма.

 
по всем инструментам - я имел в виду основные) в смысле около 30.

Так все таки - работать по такому принципу можно только через ontick? или через oncalculate тоже можно? 

 
Для работы со многими инструментами, нужно использовать онтаймер, потому как тики приходят не одновременно.
 
я в итоге реализовал через oncalculate - все в риалтайме по всем инструментам/таймфреймам (получилась матрица 4х4 пока что, другие тф и инструменты не добавлял)

 

