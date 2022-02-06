МА для тиков - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
можно ссылочку?
здравствуйте что то не нашел у вас.
смотрел ваши продукты , а именно https://www.mql5.com/ru/market/product/15531 , а если происходит сильное движение как он сможет вытащить сделку если у вас был бай и следующий бай который должен откатиться не вытащит так как цена дальше ниже пойдет?
у меня робот на основе тиков открывает позиции, в тестере делает неплохую прибыль , а когда тестирую на демо счете с VPS сервера 50/50 работает....
ищу способы для оптимального закрытия сделок.
Простите...
Просветите пожалуйста по выделенному.
Ресемплинг - изменение частоты дискретизации. В нашем случае цель - ее уменьшение для уменьшения количества вычислений тиковой МА. Например, делаем выборку с частотой 1 Гц, что вполне достаточно для форекса на МТ4/5. Для биржи надо чаще, насколько, сказать не могу, не торгую там.
Получаем, что для аналога МА на барах со сглаживанием М30 надо выполнить 30*60==1800 сложений. Это для Simple MA, для цифрового фильтра еще и такое же количество умножений на коэффициенты. Просто так взять и понизить частоту дискретизации нельзя, будем пропускать ВЧ составляющие и получим алиасинг. Что и наблюдается в полный рост в свечах.
Однако, используя НЧ фильтрацию перед понижением частоты, можно понизить частоту дискретизации, например в 10 раз, то есть до 0.1 Гц или до 6 выборок в минуту.
Пример из аудио - вы можете записать голос с частотой 48000 Гц, но для голоса такая полоса совершенно избыточна, так как спектр голоса не выше 4000 Гц, следовательно, частота дискретизации должна быть минимум 4000*2==8000 Гц.
Поэтому с помощью программного ресемплера ее обычно понижают до 8000 или 11025 Гц.
Ресемплинг - изменение частоты дискретизации. В нашем случае цель - ее уменьшение для уменьшения количества вычислений тиковой МА. Например, делаем выборку с частотой 1 Гц, что вполне достаточно для форекса на МТ4/5. Для биржи надо чаще, насколько, сказать не могу, не торгую там.
Получаем, что для аналога МА на барах со сглаживанием М30 надо выполнить 30*60==1800 сложений. Это для Simple MA, для цифрового фильтра еще и такое же количество умножений на коэффициенты. Просто так взять и понизить частоту дискретизации нельзя, будем пропускать ВЧ составляющие и получим алиасинг. Что и наблюдается в полный рост в свечах.
Однако, используя НЧ фильтрацию перед понижением частоты, можно понизить частоту дискретизации, например в 10 раз, то есть до 0.1 Гц или до 6 выборок в минуту.
Пример из аудио - вы можете записать голос с частотой 48000 Гц, но для голоса такая полоса совершенно избыточна, так как спектр голоса не выше 4000 Гц, следовательно, частота дискретизации должна быть минимум 4000*2==8000 Гц.
Поэтому с помощью программного ресемплера ее обычно понижают до 8000 или 11025 Гц.
Оу, вроде вспомнил такое, ато всё забыл:
fдискр=2*П
Спасибо!
Картинка есть для примера, как выглядит тиковый график при fдискр=1Гц?
Оу, вроде вспомнил такое, ато всё забыл:
fдискр=2*П
Спасибо!
Картинка есть для примера, как выглядит тиковый график при fдискр=1Гц?
Вjт в матлабе нарисовал EURUSD, Ducas, по оси x минуты
Вjт в матлабе нарисовал EURUSD, Ducas, по оси x минуты
Красиво! От чарта в МТ сильно отличается?
Спрашиваю как опытного в этом вопросе человека. Просто думаю - начинать этим более серьезно заниматься или нет. Как замутим ЦОС по полной....
Тестировали по "реальным тикам"? Или по "всем тикам"?
по всем в мт4, да я знаю там лабуда а не тики, но я решил проверить.
Запустил тестер за 2 последних дня протестил места где советник открывает сделки в тестере и на впс сервере за те же 2 дня, все сделки открываются один- в один.
Да понмаю за остальной промежуток времени может я скорей всего есть пустота в тиках при тестере в мт4.
В MT5 можно 2-секундый ТФ рисовать.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Индикаторы: Тиковый индикатор Ticks
fxsaber, 2016.10.17 21:36
В MT5 можно 2-секундый ТФ рисовать.
а можно сделать так:
сохранить информации о том как двигалась цена по закрытой сделке и допустим если есть совпадении в логике движения у уже открытой сделки то закрыть допустим прибыль раньше или убыток зафиксить ббыстрее.