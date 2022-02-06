МА для тиков

Возможно ли вообще такое написать?
То есть индикатор считает каждый тик и выводит среднее после каждого за определенный период только в отдельном окне.
Если такой уже существует поделитесь, искал кодобазе не в мт4 не в мт5 нету.
 
Kirill Andreev:
Что значит "период"? Что значит "в отдельном окне"? Если не можете пояснить -  вставьте рисунок.
 
Kirill Andreev:
Средняя цена за определенное количество тиков Вас интересует или за определенный интервал времени?

Практичнее скорее всего второе.

Реализация такого индикатора возможна и скорее всего уже была)

Однако сигнал будет не очень хороший и весьма неоднозначный.

Для начала посмотрите на ТФ М1. Цена "ходит" в пределах спреда.

Не представляю - чем могут помочь тики, поясните плз?

 
У меня есть. Сделал типа Аллигатора, три МА
 
Считаете среднее по тикам или по таймеру? У меня все по таймеру с дискретизаций 1 Гц. А ресемплинг делаете?
 
Простите...

Просветите пожалуйста по выделенному.

 
1) Период - значит кол-во пройденных тиков , которые подсчитывает и делит на их количество то есть получает линию МА по тикам за определенное количество тиков.

2) В отдельном - значит , как у тебя есть индикатор который показывает тиковые свечи и  их движения в отдельном окне, ниже основного графика.

Хочу применять данный индикатор для закрытия позиций.

Принцип закрытия позиций как при оычном МА - свеча пересекла МА закрываемся , ждем следующий сигнал для открытия сделки. 

 
1) за определенное количество тиков

2) у меня тиковый советник, делает много сделок, нужно корректно закрывать сделки. 

 
здравствуйте что то не нашел у вас.

смотрел ваши продукты , а именно https://www.mql5.com/ru/market/product/15531 , а если происходит сильное движение как он сможет вытащить сделку если у вас был бай и следующий бай который должен откатиться не вытащит так как цена дальше ниже пойдет?

у меня робот на основе тиков открывает позиции, в тестере делает неплохую прибыль , а когда тестирую на демо счете с VPS сервера 50/50 работает....

ищу способы для оптимального закрытия сделок.  

по тикам
