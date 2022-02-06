МА для тиков
- Подскажите как будет правильно по структуре.
- Вопрос по объемам
- Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Возможно ли вообще такое написать?
Средняя цена за определенное количество тиков Вас интересует или за определенный интервал времени?
Практичнее скорее всего второе.
Реализация такого индикатора возможна и скорее всего уже была)
Однако сигнал будет не очень хороший и весьма неоднозначный.
Для начала посмотрите на ТФ М1. Цена "ходит" в пределах спреда.
Не представляю - чем могут помочь тики, поясните плз?
У меня есть. Сделал типа Аллигатора, три МА
Считаете среднее по тикам или по таймеру? У меня все по таймеру с дискретизаций 1 Гц. А ресемплинг делаете?
Простите...
Просветите пожалуйста по выделенному.
Что значит "период"? Что значит "в отдельном окне"? Если не можете пояснить - вставьте рисунок.
1) Период - значит кол-во пройденных тиков , которые подсчитывает и делит на их количество то есть получает линию МА по тикам за определенное количество тиков.
2) В отдельном - значит , как у тебя есть индикатор который показывает тиковые свечи и их движения в отдельном окне, ниже основного графика.
Хочу применять данный индикатор для закрытия позиций.
Принцип закрытия позиций как при оычном МА - свеча пересекла МА закрываемся , ждем следующий сигнал для открытия сделки.
1) за определенное количество тиков
2) у меня тиковый советник, делает много сделок, нужно корректно закрывать сделки.
У меня есть. Сделал типа Аллигатора, три МА
здравствуйте что то не нашел у вас.
смотрел ваши продукты , а именно https://www.mql5.com/ru/market/product/15531 , а если происходит сильное движение как он сможет вытащить сделку если у вас был бай и следующий бай который должен откатиться не вытащит так как цена дальше ниже пойдет?
у меня робот на основе тиков открывает позиции, в тестере делает неплохую прибыль , а когда тестирую на демо счете с VPS сервера 50/50 работает....
ищу способы для оптимального закрытия сделок.
Считаете среднее по тикам или по таймеру? У меня все по таймеру с дискретизаций 1 Гц. А ресемплинг делаете?
