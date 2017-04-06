Инициализация глобальных переменных программы и другие полезные знания. - страница 2
Господа, прекращайте перебранку.
Давайте разберемся.
Выкопировка принтов с журнала есть?
Приложенная тестовая программа вообще-то не принтует ничего.
Она на каждом тике увеличивает значения глобальных переменных, инициализированных разными способами в разных местах программы, и выводит комментарии с описанием того, как была инициализирована переменная, и какое значение она имеет на каждом тике.
Далее стоит просто переключить таймфрейм чтобы сразу было видно какой метод инициализации привоит к потере значения переменной (её обнулению), а какой не приводит.
Куда ж ещё проще?
Замените Comment на Print
самому сделать не судьба?
программа поставляется "как есть" -- ставьте сами Print() -- приводите свои решения -- написано же в главном топике:
Думаю, в этой теме можно будет делиться некими знаниями и опытом как всё же правильно выполнять те, или иные действия в ваших программах.
Вы с Артёмом любите выкусывать контент. Сказанное относилось к конкретному коду. И без инициализации код работал (стартовал) в зеркальном отражении.
как вы сказали -- так вас поняли и так вас процитировали.
а вы сказали следующее: "обязательно в OnInit() нужно явно проинициализировать" -- что не верно.
не верно ни в том процитированном контексте, ни в каком другом.
p.s. не верно принципиально и артём своей программой дал возможность новичкам разобраться в вопросе детально и обстоятельно.
Вы с Артёмом любите выкусывать контент. Сказанное относилось к конкретному коду. И без инициализации код работал (стартовал) в зеркальном отражении.
Почему вы тогда сразу там, в той теме, не сказали, что ваше утверждение об обязательной инициализации в OnInit() переменной, объявленной в глобальном пространстве и, как вам показалось, не инициализированной, относится лишь только к данному частному случаю?
Вы этого не сделали лишь потому, что не знали о таком поведении глобальной переменной, и утверждали далее, что не инициализация её в OnInit() приведёт к потере денег.
Таким образом вы ввели в заблуждение человека, и его программа могла терять данные при переключении таймфрейма. Именно на это я и указал. Я сделал что-то плохое?
Вы об этом не знали, теперь знаете. Просто скажите спасибо и спрячьте вашу желчь - она тут ни к чему. Зачем вы пытаетесь заспамить хорошую полезную тему?
Два любителя выкусывать контент. Всё прекращаю подымать тему, тем более птички за окном каркают - утро вестимо настаёт.
счастливо -- только не ложитесь спать под каркающими птицами -- так понял, у вас за окном каркают вороны
самому сделать не судьба?
программа поставляется "как есть" -- ставьте сами Print() -- приводите свои решения -- написано же в главном топике:
Господа, Вы кому и что хотите доказать?
Раскройте для начала вопрос ветки, но не таким же способом - типо иди и делай.
Я в таком случае вообще не буду никогда обращать внимание на ветки, посты под вашими никами.
В одну ветку Артема я уже с сегодняшнего дня не пишу.
Если инициализировать глобальную переменную не в области глобальных переменных, а в OnInit(), то при смене таймфрейма такая переменная будет терять своё значение.
Что и показывает программа.
И, да, никто не вправе вас заставить писать туда, или сюда. Вы сами выбираете какие знания хотите получать, и какими своими знаниями хотите делиться.
У Владимира тоже есть ветка для вопросов новичков, но в ней несколько не верные знания даются. Пишите в неё - ваше же право
А нельзя чтоли было это же самое попроще объяснить.
К примеру не в глобальных переменных, а в init() задаем:
int i;
И пытаемся воспользоваться в коде этой переменной.
Компилятор вывалит ошибку о том, что переменная i не определена.
Этого УЖЕ более чем достаточно чтобы подтвердить суть написанного выше.
Желаю Вам достичь взаимопонимания страниц за 200.
Это вы как раз ничего не поняли из того, о чём тут речь. От слова "совсем".