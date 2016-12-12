Нуждаюсь в программе, помогите.
Здравствуйте, нуждаюсь в программе, которая разложит бары на истории на любом ТМ по высоте тела бара, с тенями и без. Искал на просторах инета к сожалению нет. То есть я хочу понять какое количество баров в истории с той или иной длинной а так же понять какие тени, в какой момент формировались тени, тоесть какая глубина движения в теле свечи прежде чем сформировалась тень. Большое спасибо.
- срабатывание T/P и S/L
- Лаборатория - статистический анализ графиков цен.
- рекордный минимум, сделанный свечой после значительного максимума
Вероятно Вы говорите о скрипте волатильности .Скрипт указывает длины теней и тел свечей
Ilya Yakovlev:Можете изобразить в виде картинки? Как я понял нужен вывод статистики: на таком-то историческом периоде (с - , по - ) были такие высоты баров и такие размеры теней.
Здравствуйте, нуждаюсь в программе, которая разложит бары на истории на любом ТМ по высоте тела бара, с тенями и без. Искал на просторах инета к сожалению нет. То есть я хочу понять какое количество баров в истории с той или иной длинной а так же понять какие тени, в какой момент формировались тени, тоесть какая глубина движения в теле свечи прежде чем сформировалась тень. Большое спасибо.
Здравствуйте, нуждаюсь в программе, которая разложит бары на истории на любом ТМ по высоте тела бара, с тенями и без. Искал на просторах инета к сожалению нет. То есть я хочу понять какое количество баров в истории с той или иной длинной а так же понять какие тени, в какой момент формировались тени, тоесть какая глубина движения в теле свечи прежде чем сформировалась тень. Большое спасибо.
Взял 1000 элементов с EURUSD H4, рассчитал тело свечи (ABS(Close-Open)), все значения выровнял к 100%. В итоге вот такое распределение тела свечи в группах, через каждые 5%:
То есть группы с размерами тел свечи до 18% от размера максимальной свечи - самые популярные.
погугли индикатор хайкен аши, может это то что ты ищешь, и потом использовать как базовый
Vladimir Karputov:Посчитайте пожалуйста от 82 % И выше
Взял 1000 элементов с EURUSD H4, рассчитал тело свечи (ABS(Close-Open)), все значения выровнял к 100%. В итоге вот такое распределение тела свечи в группах, через каждые 5%:
То есть группы с размерами тел свечи до 18% от размера максимальной свечи - самые популярные.
Movlat Baghiyev:То есть Вы хотите видеть статистику по свечам у которых размер тела 82% от максимальной свечи в данной выборке?
Посчитайте пожалуйста от 82 % И выше
Посчитайте пожалуйста от 82 % И выше
Да я хотел понять каких баров и с какими тенями больше. Но мне уже сделали программу, то что именно хотел. Всем большое спасибо.
Ilya Yakovlev:Какие выводы позволила сделать программа?
Да я хотел понять каких баров и с какими тенями больше. Но мне уже сделали программу, то что именно хотел. Всем большое спасибо.
Да я хотел понять каких баров и с какими тенями больше. Но мне уже сделали программу, то что именно хотел. Всем большое спасибо.
Vladimir Karputov:группы с размерами тел свечи до выше 82% от размера максимальной свечи
То есть Вы хотите видеть статистику по свечам у которых размер тела 82% от максимальной свечи в данной выборке?
То есть Вы хотите видеть статистику по свечам у которых размер тела 82% от максимальной свечи в данной выборке?
Movlat Baghiyev:
группы с размерами тел свечи до выше 82% от размера максимальной свечи
группы с размерами тел свечи до выше 82% от размера максимальной свечи
Покрутите этот скрипт. Как он работает:
- запрашиваем определённое количество исторические данные структуры MqlRates
- рассчитывает тело свечи в абсолютных размерах):
double result=MathAbs(ExRates[i].close-ExRates[i].open);
- получаем максимальный размер тела свечи в этой выборке и принимаем это значение за 100%
- дальше идёт подсчёт количество свеч по группам через 5% (например группа 5_10 означает, что в ней суммируется количество свеч с размеров тела от 5% до 10% от максимальной свечи).
Файлы:
Frequency.mq5 11 kb
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь