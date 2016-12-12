Нуждаюсь в программе, помогите.

Здравствуйте, нуждаюсь в программе, которая разложит бары на истории на любом ТМ по высоте тела бара, с тенями и без. Искал на просторах инета к сожалению нет. То есть я хочу понять какое количество баров в истории с той или иной длинной а так же понять какие тени, в какой момент формировались тени, тоесть какая глубина движения в теле свечи прежде чем сформировалась тень. Большое спасибо. 
Вероятно Вы говорите о скрипте волатильности .Скрипт указывает длины теней и тел свечей 
 
Ilya Yakovlev:
Можете изобразить в виде картинки? Как я понял нужен вывод статистики: на таком-то историческом периоде (с - , по - ) были такие высоты баров и такие размеры теней. 
 

Взял 1000 элементов с EURUSD H4, рассчитал тело свечи (ABS(Close-Open)), все значения выровнял к 100%. В итоге вот такое распределение тела свечи в группах, через каждые 5%:

Распределение размеров тел свечей 

То есть группы с размерами тел свечи до 18% от размера максимальной свечи - самые популярные. 

 
погугли индикатор хайкен аши, может это то что ты ищешь, и потом использовать как базовый
Vladimir Karputov:

Movlat Baghiyev:
То есть Вы хотите видеть статистику по свечам у которых размер тела 82% от максимальной свечи в данной выборке?
 
Ilya Yakovlev:
Какие выводы позволила сделать программа?
Vladimir Karputov:
Movlat Baghiyev:
Покрутите этот скрипт. Как он работает:

  • запрашиваем определённое количество исторические данные структуры MqlRates
  • рассчитывает тело свечи в абсолютных размерах):

         double result=MathAbs(ExRates[i].close-ExRates[i].open);

  • получаем максимальный размер тела свечи в этой выборке и принимаем это значение за 100%
  • дальше идёт подсчёт количество свеч по группам через 5% (например группа 5_10 означает, что в ней суммируется количество свеч с размеров тела от 5% до 10% от максимальной свечи).
Файлы:
Frequency.mq5  11 kb
12
