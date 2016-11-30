Как отключить телеметрию в Windows 10
Первая попытка создать тему была неуспешна - калечный движок форума ее куда-то сжевал. Пропала почти статья...
Попытка 2.
При повтороном написании сообщения обратите взор в правый угол редактора:
Отключить просто - установить линукс )))
Ну или откатиться на семёрку.
Получилось, продолжим.
Телеметрия доставала меня тем, что включалась в самый неожиданный момент и напрочь тормозила работу компа, скорость обмена с HDD была 3-7 Мб/сек, включался сервис поиска и все, что только можно. Возможно, на новых компах с SSD это незаметно, но у меня тормозило. Было решено эту бяку снести, вот два проверенных мной решения.
Внимание: обе программы предлагают создать точку восстановления, обязательно сделайте это хотя бы один первый раз. Если что-то накосячите - можно будет откатить изменения.
- O&O ShutUp10 . Куча настроек по отключению всего, что только можно, русский интерфейс, поставляется, как portable (не надо устанавливать). Запускайте из под администратора, дальше все понятно. Как правило, потребуется перезагрузка для применения изменений.
- DoNotSpy10. Настроек поменьше, но пока оставил для сравнения. Русского нет, только английский или немецкий (для немецкого качайте нем. версию с сайта).
- www.oo-software.com
Владимир, у меня сама тема не создалась почему-то, негде было нажимать на дискетку.
И что мне с этим линуксом делать - смотреть на него? Мне работать надо )) Семерка была до этого, десятка работает шустрее, да и поддержка 7-ки скоро все равно закончится. И так продлили под давлением общественности.
Если в редакторе что-то набирали - этот текст сохраняется в кеше. Потом можно создать новое сообщение и вставить сохранённый текст.
Через службы. Там называется служба телеметрии... точно не помню, в общем открываем и там останавливаем и отключаем.
Думаю, эти программки делают то же самое + еще отключают кучу фич. Кстати, заметил, после любого обновления Windows телеметрия опять дрянь включается.
