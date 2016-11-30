Как отключить телеметрию в Windows 10

Первая попытка создать тему была неуспешна - калечный движок форума ее куда-то сжевал. Пропала почти статья...

Попытка 2. 

 
Alexey Volchanskiy:

Первая попытка создать тему была неуспешна - калечный движок форума ее куда-то сжевал. Пропала почти статья...

Попытка 2. 

При повтороном написании сообщения обратите взор в правый угол редактора:

Всё помним 

 

Отключить просто - установить линукс )))

Ну или откатиться на семёрку. 

 

Получилось, продолжим.

Телеметрия доставала меня тем, что включалась в самый неожиданный момент и напрочь тормозила работу компа, скорость обмена с HDD была 3-7 Мб/сек, включался сервис поиска и все, что только можно. Возможно, на новых компах с SSD это незаметно, но у меня тормозило. Было решено эту бяку снести, вот два проверенных мной решения.

Внимание: обе программы предлагают создать точку восстановления, обязательно сделайте это хотя бы один первый раз. Если что-то накосячите - можно будет откатить изменения.

  1. O&O ShutUp10 . Куча настроек по отключению всего, что только можно, русский интерфейс, поставляется, как portable (не надо устанавливать). Запускайте из под администратора, дальше все понятно. Как правило, потребуется перезагрузка для применения изменений.
  3. DoNotSpy10. Настроек поменьше, но пока оставил для сравнения. Русского нет, только английский или немецкий (для немецкого качайте нем. версию с сайта).
Vladimir Karputov:

При повтороном написании сообщения обратите взор в правый угол редактора:

 Владимир, у меня сама тема не создалась почему-то, негде было нажимать на дискетку.

 
Vitalie Postolache:

Отключить просто - установить линукс )))

Ну или откатиться на семёрку. 

И что мне с этим линуксом делать - смотреть на него? Мне работать надо )) Семерка была до этого, десятка работает шустрее, да и поддержка 7-ки скоро все равно закончится. И так продлили под давлением общественности.

http://4pda.ru/2016/03/22/285376/ 

Alexey Volchanskiy:

 Владимир, у меня сама тема не создалась почему-то, негде было нажимать на дискетку.

Если в редакторе что-то набирали - этот текст сохраняется в кеше. Потом можно создать новое сообщение и вставить сохранённый текст.
 
Vladimir Karputov:
Если в редакторе что-то набирали - этот текст сохраняется в кеше. Потом можно создать новое сообщение и вставить сохранённый текст.
Ок, буду знать.
 
Через службы. Там называется служба телеметрии... точно не помню, в общем открываем и там останавливаем и отключаем. 
 
Ramiz Mavludov:
Через службы. Там называется служба телеметрии... точно не помню, в общем открываем и там останавливаем и отключаем. 
Думаю, эти программки делают то же самое + еще отключают кучу фич. Кстати, заметил, после любого обновления Windows телеметрия опять дрянь включается.
 
Alexey Volchanskiy:
Думаю, эти программки делают то же самое + еще отключают кучу фич. Кстати, заметил, после любого обновления Windows телеметрия опять дрянь включается.
Не знаю. Я работаю на ноутбуке, Win 10 x64 Pro. Ничего не запрещал. Ничего не мешает. Выдумываете Вы всё 😀
