3D графики в терминале: нужны или нет? - страница 2

Dmitry Fedoseev:

Как понял, это темой статьи подразумевалась  3d визуализация. Допустим, имеем координаты xyz 8-ми точек (к примеру, куб), имеем координаты xyz наблюдателя, имеем три координаты направления взгляда наблюдателя. В результате имеем проекцию на плоскость экрана этого куба, ну или другого объекта, или множества объектов.

А вы о чем подумали? 

3D: индикаторы, функции и т.п.

  1. Например, у меня есть индикатор "Две кометы" так вот, на плоскости (2D) он непонятен да и сечения пришлось поворачивать, что привело к искажению картинки. В 3D он будет отображаться корректно и визуально наглядней.
  2. Серия из большого количества "машек" - будет поверхность, которую лучше рассмотреть именно в 3D.
  3. В излучениях.


 

Зачем над этим мучится такие графики вам не помогу зарабатывать ... Лучше сделали бы возможность отправлять с мобильного терминала на основ терминал сообщение по типу пушапа
 
Sergey Pavlov:

Как то очень подтормаживает это 3D. 

Для расчетов можно использовать OpenCL - реально быстро работает, даже просто на CPU. Единственная проблема с отладкой. 

 

Itum:
Зачем над этим мучится такие графики вам не помогу зарабатывать ... Лучше сделали бы возможность отправлять с мобильного терминала на основ терминал сообщение по типу пушапа

Варианты:

1. Делаете собственное моб приложение с кнопками по вкусу, которое отправляет любые приказы на сервер (+пишет в БД, например). Эксперт делает webrequest запросы и выполняет алгоритм.

2. Используете мобильное приложение твиттера - пишете формализованным языком сообщения для эксперта (например: start tral eurusd). Экспертом через webrequest мониторите ленту этого твиттер-аккаунта.

 

Извиняюсь за оффтоп 

 
Igor Volodin:

Для расчетов можно использовать OpenCL - реально быстро работает, даже просто на CPU. Единственная проблема с отладкой.

Ну вот и MQ подоспели - https://www.mql5.com/ru/forum/162864/page4
Вот что можно сделать с OpenCL прямо в терминале MetaTrader 5 без всяких DLL
Это демонстрация не только расчетов на GPU в MQL5 коде, но и графических возможностей терминала: Полный исходный код в виде скрипта приложен...
 

// 3D графики в терминале: нужны или нет?

Проголосовал - не знаю. Не понимаю, для чего они. Для этого есть специализированный софт. МатЛаб, R, SciLab и пр. по функциональности и простоте интерпретации рассчетов все равно не переплюнуть. А МТ - это, в общем терминал, чего нет ни в МатЛаб ни в прочем софте. Так терминал и совершенствовать надо, а слайдшоу ему показывать совершенно излишне.

 

Для тех кому интересно: демонстрация 3D индикатора Moving Average.

 

Можно вращать поверхность вокруг вертикальной оси Z изменяя угол у осей X или Y. Перемещая центр координат, 3D модель перекрашивается: красный цвет - узлы выше центра координат, а синий - ниже. 

Файлы:
example3D.ex5  78 kb
 
Sergey Pavlov:

Для тех кому интересно: демонстрация 3D индикатора Moving Average.

Прикольно, но с Trend Line 'ами в отрисовке это тупиковый путь
