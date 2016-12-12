3D графики в терминале: нужны или нет? - страница 2
Как понял, это темой статьи подразумевалась 3d визуализация. Допустим, имеем координаты xyz 8-ми точек (к примеру, куб), имеем координаты xyz наблюдателя, имеем три координаты направления взгляда наблюдателя. В результате имеем проекцию на плоскость экрана этого куба, ну или другого объекта, или множества объектов.
А вы о чем подумали?
3D: индикаторы, функции и т.п.
Как то очень подтормаживает это 3D.
Для расчетов можно использовать OpenCL - реально быстро работает, даже просто на CPU. Единственная проблема с отладкой.
Зачем над этим мучится такие графики вам не помогу зарабатывать ... Лучше сделали бы возможность отправлять с мобильного терминала на основ терминал сообщение по типу пушапа
Варианты:
1. Делаете собственное моб приложение с кнопками по вкусу, которое отправляет любые приказы на сервер (+пишет в БД, например). Эксперт делает webrequest запросы и выполняет алгоритм.
2. Используете мобильное приложение твиттера - пишете формализованным языком сообщения для эксперта (например: start tral eurusd). Экспертом через webrequest мониторите ленту этого твиттер-аккаунта.
Извиняюсь за оффтоп
Для расчетов можно использовать OpenCL - реально быстро работает, даже просто на CPU. Единственная проблема с отладкой.
// 3D графики в терминале: нужны или нет?
Проголосовал - не знаю. Не понимаю, для чего они. Для этого есть специализированный софт. МатЛаб, R, SciLab и пр. по функциональности и простоте интерпретации рассчетов все равно не переплюнуть. А МТ - это, в общем терминал, чего нет ни в МатЛаб ни в прочем софте. Так терминал и совершенствовать надо, а слайдшоу ему показывать совершенно излишне.
Для тех кому интересно: демонстрация 3D индикатора Moving Average.
Можно вращать поверхность вокруг вертикальной оси Z изменяя угол у осей X или Y. Перемещая центр координат, 3D модель перекрашивается: красный цвет - узлы выше центра координат, а синий - ниже.
