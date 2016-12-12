3D графики в терминале: нужны или нет?

  • 35% (31)
  • 44% (39)
  • 20% (18)
Всего проголосовало: 88
 

Работаю над статьёй "3D моделирование на MQL5" и возник вопрос, а вообще это кому-то интересно?

Чтобы стало понятно о чём идёт речь:

 
Так же, как и GraphPlot, взятый из R - нужны.
 
Да нужно всё. что даст чуть большее понимание или предвидение движения рынков... даже не 3х мерное, а уже 4D... может это измерение выведет чуть дальше,..нужно какое-то фрактальное отображение движения  цены как она идет: по спирали, или все инструменты как дерево из одного ствола разветвляются... или как сообщающиеся сосуды с жидкостью или с энергоемкостью...Хотя где протечет рухнет замкнет взорвется предусмотреть не фозможно - человеческий фактор так сказать - защиты от дурака еще не придумали, а может они для того и нужны, чтоб все было фрактально и гениально...)))
 
Проголосовал за, только не понял, где в видео 3-д? Вот 3-д в моем понимании

ыыы 

 
На видео только оси трехмерные )). Полэкрана полезной площади экрана занимают.
 
Alexey Volchanskiy:

Проголосовал за, только не понял, где в видео 3-д? Вот 3-д в моем понимании

Не всё сразу. Будут и 3-х мерные поверхности. Пока только создаётся базовая библиотека классов.

 

Проголосую за вариант 4D и со спецэффектами и очками 4d ...
 

 

Как понял, это темой статьи подразумевалась  3d визуализация. Допустим, имеем координаты xyz 8-ми точек (к примеру, куб), имеем координаты xyz наблюдателя, имеем три координаты направления взгляда наблюдателя. В результате имеем проекцию на плоскость экрана этого куба, ну или другого объекта, или множества объектов.

А вы о чем подумали? 

Чем псевдо-3d графики, уж просто бы визуализацию вершин и ребер, без просчета видимости граней. 

