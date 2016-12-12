3D графики в терминале: нужны или нет?
Работаю над статьёй "3D моделирование на MQL5" и возник вопрос, а вообще это кому-то интересно?
Чтобы стало понятно о чём идёт речь:
Проголосовал за, только не понял, где в видео 3-д? Вот 3-д в моем понимании
Не всё сразу. Будут и 3-х мерные поверхности. Пока только создаётся базовая библиотека классов.
Как понял, это темой статьи подразумевалась 3d визуализация. Допустим, имеем координаты xyz 8-ми точек (к примеру, куб), имеем координаты xyz наблюдателя, имеем три координаты направления взгляда наблюдателя. В результате имеем проекцию на плоскость экрана этого куба, ну или другого объекта, или множества объектов.
А вы о чем подумали?
Чем псевдо-3d графики, уж просто бы визуализацию вершин и ребер, без просчета видимости граней.
