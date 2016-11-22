Вопрос по mysql и metatrader5
ответил вам в личку, но продублиру здесь,
----
у вашего примера LIMIT 0,2
это получается вы сами ограничили его двумя строками 0 и 2
может поэтому?
----
во-вторых примите рекомендации, важно следовать им.
1- во всех запросах в sql экранировать имена полей и таблиц. SELECT `Id`, `Name`, `Price` FROM `cars`
2- если у вас 64 битная версия - то важно!!! обратите внимание что вовзращает sql. Он чаще всего возвращает указатели. А в 64 битной системе это же long, а не int. (только не спутайте long в с++. Он в нём 4 байтное обычный int)
И это нужно исправить во всех api функциях и winapi тоже.
пример
long mysql_init(long mysql);
long mysql_real_connect(long mysql, uchar &host[], uchar &user[], uchar &password[], uchar &DB[], uint port, uchar &socket[], int clientflag);
long mysql_get_client_info();
long mysql_get_host_info(long mysql);
long mysql_get_server_info(long mysql);
long mysql_character_set_name(long mysql);
long mysql_stat(long mysql);
int mysql_real_query(long mysql, uchar &query[], int length);
long mysql_store_result(long mysql);
int mysql_field_count(long mysql);
ulong mysql_num_rows(long result);
int mysql_num_fields(long result);
ulong mysql_fetch_lengths(long result);
long mysql_fetch_row(long result);
void mysql_close(long TMSQL);
#import "msvcrt.dll"
long strcpy(uchar &dst[], long src);
long memcpy(uchar &Destination[],long Source,int Length);
long memcpy(long &Destination[],long Source,int Length);
int memcpy(int &Destination[],int Source,int Length);
#import
ваш исправленный скрипт в приложении
вот что он выдаёт (всё верно) из тестовой БД
без никаких пропусков и верной возвращаемой длиной полей
сама таблица имеет соответственный вид
Спасибо Вам,
Вы мне очень помогли )
дело оказалось таки в LIMIT 0,2 ? )
Если бы )
Все дело было в том что у меня win7_64, а при прочтении темы я это проигнорировал.
Очень невнимательный читатель.
Подумал что если выдает строки через одну - значит я допустил ошибку в memcpy,
но никак ни в типах данных.
int, только long
Здравствуйте.
Прочитал статью ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ БАЛЛАСТА САМОДЕЛЬНЫХ DLL
и ветку на форуме Присоединить MySQL к MQ4
У меня не получается сделать вывод данных из базы.
Первое поле выводится нормально, а затем пустые строки через одну.
Подскажите где ошибка у меня, а то уже неделю не получается (
int mysql_init(int mysql);
int mysql_real_connect(int mysql, uchar &host[], uchar &user[], uchar &password[],
uchar &DB[], uint port, uchar &socket[], int clientflag);
int mysql_get_client_info();
int mysql_get_host_info(int mysql);
int mysql_get_server_info(int mysql);
int mysql_character_set_name(int mysql);
int mysql_stat(int mysql);
int mysql_real_query(int mysql, uchar &query[], int length);
int mysql_store_result(int mysql);
int mysql_field_count(int mysql);
uint mysql_num_rows(int result);
int mysql_num_fields(int result);
int mysql_fetch_lengths(int result);
int mysql_fetch_row(int result);
void mysql_close(int TMSQL);
#import "msvcrt.dll"
int strcpy(uchar &dst[], int src);
int memcpy(uchar &Destination[],uchar &Source[],int Length);
int memcpy(uchar &Destination[],int Source,int Length);
int memcpy(uchar &Destination[],uchar &Source[],int Length);
int memcpy(int &Destination[],int Source,int Length);
/*
//int memcpy(uchar &Destination[],uchar &Source[],int Length);// отвечает за
int memcpy(uchar &Destination[],int Source,int Length); // memcpy(byte, field_ptr[f], lens[f]);
//int memcpy(uchar Destination,int &Source[],int Length); //отвечает за
int memcpy(int &Destination[],int Source,int Length); // первые 2 memcpy
*/
#import
int port=3306;
string st;
int mysql=mysql_init(st);
int deinit()
{
mysql_close(mysql);
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
uchar byte[];
ArrayResize(byte, 0);
int ptr;
// string st;
//--- указатель на строку
ptr=mysql_get_client_info();
//--- переводим строки в байтовые массивы
uchar ahost[];
StringToCharArray("localhost", ahost);
uchar auser[];
StringToCharArray("root", auser);
uchar apwd[];
StringToCharArray("", apwd);
uchar adb[];
StringToCharArray("fx", adb);
uchar asocket[];
StringToCharArray("", asocket);
//--- соединяемся с базой
int rez=mysql_real_connect(mysql, ahost, auser, apwd, adb, port, asocket, 0);
//--- узнаем состояние соединения и базы
/*
ptr=mysql_get_host_info(mysql);
if (ptr>0) strcpy(byte, ptr);
Print("mysql_host_info="+CharArrayToString(byte));
ptr=mysql_get_server_info(mysql);
if (ptr>0) strcpy(byte, ptr);
Print("mysql_server_info="+CharArrayToString(byte));
ptr=mysql_character_set_name(mysql);
if (ptr>0) strcpy(byte, ptr);
Print("mysql_character_set_name="+CharArrayToString(byte));
ptr=mysql_stat(mysql);
if (ptr>0) strcpy(byte, ptr);
Print("mysql_stat="+CharArrayToString(byte));
*/
//====================================================
//--- ... предварительно проинициализированная база данных mysql
//--- запрос на получение всех строк из таблицы table
string query="SELECT user,password,host,file_priv FROM mysql.user limit 2,3;";
//string query="select date_buff,iACBuffer,iADBuffer,ADXBuffer,MiddleBuffer,UpperBuffer,LowerBuffer from usdjpy_h1 limit 0,1;";
//string query="select * from usdjpy_h1 limit 0,3;";
// string query="SELECT * FROM mysql.user;";
uchar aquery[];
StringToCharArray(query, aquery);
//--- отправляем запрос
int err=mysql_real_query(mysql, aquery, StringLen(query));
int result=mysql_store_result(mysql);
//--- если содержит строки
if (result>0)
{
ulong num_rows=mysql_num_rows(result);
int num_fields=mysql_num_fields(result);
// Print("Строк- ", num_rows, " Полей- ", num_fields);
//--- получим указатель первую строку
int r=0, row_ptr=mysql_fetch_row(result);
while(row_ptr>0)
{
Print("====================String N", r+1 ,"====================");
//--- получим указатель на длины столбцов текущей строки
int len_ptr=mysql_fetch_lengths(result);
int lens[];
ArrayResize(lens, num_fields);
//--- получим размеры полей строки
memcpy(lens, len_ptr, num_fields*sizeof(int));
//--- получаем поля данных
int field_ptr[];
ArrayResize(field_ptr, num_fields);
ArrayInitialize(field_ptr, 0);
//--- получим указатели на поля
memcpy(field_ptr, row_ptr, num_fields*sizeof(int));
for (int f=0; f<num_fields; f++)
{
ArrayResize(byte, lens[f]);
ArrayInitialize(byte, 0);
//--- скопируем поле в байтовый массив byte
if (field_ptr[f]>0 && lens[f]>0) memcpy(byte, field_ptr[f], lens[f]);
Print(" поле: ",f+1," ",CharArrayToString(byte)," field_ptr: ",field_ptr[f]," lens: ",lens[f]);
}
r++;
//--- получим указатель на указатель на следующую строку
row_ptr=mysql_fetch_row(result);
}
}
}