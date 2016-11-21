ТС на локирующих позициях (замках) - страница 5
То, что на скринах, к "моей" стратегии не имеет отношения, это совсем другое. Если предположить, что часовой график, то серии ордеров закрылись бы раз 20-30, точно не знаю.
На счет поделиться идеей... Вы извините, но я возле компа прописался, не от хорошей жизни. Мне эти алгоритмы, уже снятся))
Да и не факт, что будет работать;)
первое, что бросается в глаза - у тебя 3 ордера в одну сторону на одном и том же уровне, screen #1, зачем ты докидываешь лоты в ногу если не уверен, что оно не развернется против тебя?
может стоит доливаться только настолько, сколько надо чтобы перекрыть обьем по противоположной ноге?
Вот тут можно считать в идеале работает, моменты не лучшие, есть в разы лучше, сразу всё плюсует почти без просадки:
А есть вот такие, и это не самый худший, худшее долго искать:
Важно то, что работает, но как избежать таких моментов - пока способа не нашёл, но они не часты, и появиль только на фунте с его брекситом.
У вас есть идея - озвучьте её если не жалко, у меня идей нет - творческий кризис застал)
Ясно, просто пока научитесь кодить, то возможно уже начнёте получать пенсию, и форекс уже не нужен будет, а так процесс возможно пошёл-бы быстрее) Ну по истории то оно хорошо видно что надо, а вот в реалиях всё не так. Докинул от того, что ~60% таких докидов отрабатывают нормально, если не отрабатывает, тогда начинает "играть" частичными замками. Система пробойная, а не отбойная.
Если открывать на уровнях, то можно сбрасывать локи на флэте. Здесь нету сброса, просто как пример.
Когда вы говорили про маржин колл, то не совсем понимал, как это может быть при локировании, теперь понятно. Вы наверно пытаетесь угадать при помощи индикатора, куда пойдет цена и открываете то баи то Селлы, но зачем, все равно не угадаете. Если противоположные ордера открывать на уровне предыдущих, то при флэте, их можно просто сбросить.
Открытие идёт по уровням, это хорошо видно на скринах, проблема в том, что не всегда уровни пробиваются, часто от них цена отскакивает. Если цена отскочила, то открываем снова на уровне на пробой, это может быть противоположный уровень, и если идёт пробой, тогда расти м пирамиду по движению.
Нарастили пирамиду, но сетка ещё в минусе и цена разворачивается, начинаем растить в другую сторону с надеждой поймать движение, чаще всего ловится быстро и всё закрывается, но вот когда происходит какое-то импульсное быстрое движение, тогда уровень безубытка получается далеко, и чтоб к нему придти, начинается набор позиций и лотности, хорошо когда движение направленное по бОльшему колено, тогда закрывается не так долго, но если снова флет или продолжение падения, то с каждым открытием у нас растёт минус за счёт спредов и позднего переворота, и перекрыть его уже проблемно - на скрине видно.
Если во флете закрывать часть позиций, тогда будет сложнее придти к точке безубытка, потому как перекрыть убыток малым лотом очень долго, и иногда нужно пройти 500 пунктов в одном направлении, а такое бывает крайне редко, и цена начинает откаты, коррекции и прочее, но советник это воспринимает как разворот, и снова растит пирамиду против тенденции. Это хорошо видно на истории, а вот в реальном времени ничего этого не видно, никто не может сказать где потолок для роста, и дно для падения.
Вы меня уже запутали. если стратегия локовая. то зачем сюда притягивать другие стратегии ? Пробой, отбой, БУ - от этого только хуже. Вы закрываете все ордера почкой - зачем ? Сделайте так, чтобы при любом раскладе, хотя бы сработать в ноль. Не надо понимания куда идет цена, от этого только хуже, особенно если дистанция между ордерами маленькая.
долго можно говорить, но в моем понимании, у вас не локовая стратегия.
У вас на скрине работа во флете, и если такое попадёт в безоткат, то будет не совсем хорошо для депозита, все бай/селл будут закрываться с плюсом, а вот противоположные будут тащить серьёзный минус. Именно это сейчас и сделал - разделил по отдельности, но вот в моменты безоткатов счастье найденного грааля оканчивается. Если работа фикс лотом, тогда ждать закрытие очень долго, и прибыльность системы желает лучшего.
Я не говорю, что этот бот зарабатывает. Это просто болванка, для визуализации алгоритма - не более того.
Почему-же не локовая, вполне локовая, всегда есть и бай и селл с каким-то перекосом лотности в "нужную" сторону, вот только открытие идёт от уровней, а не по индикатору или определённого фиксированного шага.
Почему-же не локовая, вполне локовая, всегда есть и бай и селл с каким-то перекосом лотности в "нужную" сторону, вот только открытие идёт от уровней, а не по индикатору или определённого фиксированного шага.
Ну то, что есть бай и селл, это еще не делает стратегию локовой. В локовой стратегии открытие и закрытие, изначально определено, на одном движении открывается, на обратном закрывается. Разница между позициями, это ваш профит. И нет ни какого уровненного или индикаторного открытия и закрытия. Важно только движение и чем оно быстрей тем лучше. И если у вас открыто меньше 100 лот вашу стратегию сложно назвать локовой.