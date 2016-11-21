ТС на локирующих позициях (замках) - страница 4

Новый комментарий
 
Andy Sanders:
если заметного перевеса по одной из ног нет, то ждать закрытия поз ты будешь до посинения, а заметный перевес - это мартин, в данном случае анти-мартин
по поводу сравнения с Иланом, можешь показать работающий стабильно больше года Илан?

у меня предыдущая версия работает с фикс. лотом, но правда профит только на флете, на тредне нужно отключать его вручую

поэтому мартинов и Иланов не рассматриваю

 
Igor Yeremenko:

у меня предыдущая версия работает с фикс. лотом, но правда профит только на флете, на тредне нужно отключать его вручую

поэтому мартинов и Иланов не рассматриваю

У меня год работает с хитрым перебором лотов, при попадании в импульсное сильное движение не успевает перевернуться, то есть не успевает выставлять частичные замки, вот тут и начинается проблема долгих пересидок. Если делать частый переворот, тогда слив неизбежен в тренде, если замки косить по тренду, тогда во флете слив в связи с нехваткой маржи, если переворот чуть позже - тогда просадка неизбежна. Середины пока не нашёл.

 

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Середины пока не нашёл.

 

Я нашел. По крайней мере, если рассчитывать алгоритм на графике, то работает. Программировать не умею, но пытаюсь написать этот алгоритм.

Вы, не туда копаете. 

 
Ibragim Dzhanaev:

Я нашел. По крайней мере, если рассчитывать алгоритм на графике, то работает. Программировать не умею, но пытаюсь написать этот алгоритм.

Вы, не туда копаете. 

Я полтора года копаю эту тему, но может и не туда)

И сейчас его прогаю - сижу безвылазно, тесты гауно, пару раз в год такой набор, что депозит должен быть резиновый 

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:
Я полтора года копаю эту тему, но может и не туда)

Вы говорите " Если делать частый переворот, тогда слив неизбежен в тренде, если замки косить по тренду, тогда во флете слив в связи с нехваткой маржи " - это не так.

Говорю, только про алгоритм, как будет на реальном рынке, не знаю. 

 
Ibragim Dzhanaev:

Вы говорите " Если делать частый переворот, тогда слив неизбежен в тренде, если замки косить по тренду, тогда во флете слив в связи с нехваткой маржи " - это не так.

Говорю, только про алгоритм, как будет на реальном рынке, не знаю. 

Ну так и Я говорю про алгоритм, а вот когда закодишь всё это, тогда видны все косяки и преимущества. Вы же руками не будете за годовой период тестить, чтоб вычиснить полную пригодность ТС?
[Удален]  
Это да.
 
Ibragim Dzhanaev:
Это да.

Вот тут можно считать в идеале работает, моменты не лучшие, есть в разы лучше, сразу всё плюсует почти без просадки:

 

 

А есть вот такие, и это не самый худший, худшее долго искать: 

 

Важно то, что работает, но как избежать таких моментов - пока способа не нашёл, но они не часты, и появиль только на фунте с его брекситом.

У вас есть идея - озвучьте её если не жалко, у меня идей нет - творческий кризис застал)

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Вот тут можно считать в идеале работает, моменты не лучшие, есть в разы лучше, сразу всё плюсует почти без просадки:

 

 

А есть вот такие, и это не самый худший, худшее долго искать: 

 

Важно то, что работает, но как избежать таких моментов - пока способа не нашёл, но они не часты, и появиль только на фунте с его брекситом.

У вас есть идея - озвучьте её если не жалко, у меня идей нет - творческий кризис застал)

То, что на скринах, к "моей" стратегии не имеет отношения, это совсем другое. Если предположить, что часовой график, то серии ордеров закрылись бы раз 20-30, точно не знаю.

На счет поделиться идеей... Вы извините, но я возле компа прописался, не от хорошей жизни. Мне эти алгоритмы, уже снятся))

Да и не факт, что будет работать;)

 
Vitaly Muzichenko:
первое, что бросается в глаза - у тебя 3 ордера в одну сторону на одном и том же уровне, screen #1, зачем ты докидываешь лоты в ногу если не уверен, что оно не развернется против тебя?
может стоит доливаться только настолько, сколько надо чтобы перекрыть обьем по противоположной ноге?
12345
Новый комментарий