если заметного перевеса по одной из ног нет, то ждать закрытия поз ты будешь до посинения, а заметный перевес - это мартин, в данном случае анти-мартин
по поводу сравнения с Иланом, можешь показать работающий стабильно больше года Илан?
у меня предыдущая версия работает с фикс. лотом, но правда профит только на флете, на тредне нужно отключать его вручую
поэтому мартинов и Иланов не рассматриваю
У меня год работает с хитрым перебором лотов, при попадании в импульсное сильное движение не успевает перевернуться, то есть не успевает выставлять частичные замки, вот тут и начинается проблема долгих пересидок. Если делать частый переворот, тогда слив неизбежен в тренде, если замки косить по тренду, тогда во флете слив в связи с нехваткой маржи, если переворот чуть позже - тогда просадка неизбежна. Середины пока не нашёл.
Середины пока не нашёл.
Я нашел. По крайней мере, если рассчитывать алгоритм на графике, то работает. Программировать не умею, но пытаюсь написать этот алгоритм.
Вы, не туда копаете.
Я полтора года копаю эту тему, но может и не туда)
И сейчас его прогаю - сижу безвылазно, тесты гауно, пару раз в год такой набор, что депозит должен быть резиновый
Говорю, только про алгоритм, как будет на реальном рынке, не знаю.
Это да.
Вот тут можно считать в идеале работает, моменты не лучшие, есть в разы лучше, сразу всё плюсует почти без просадки:
А есть вот такие, и это не самый худший, худшее долго искать:
Важно то, что работает, но как избежать таких моментов - пока способа не нашёл, но они не часты, и появиль только на фунте с его брекситом.
У вас есть идея - озвучьте её если не жалко, у меня идей нет - творческий кризис застал)
То, что на скринах, к "моей" стратегии не имеет отношения, это совсем другое. Если предположить, что часовой график, то серии ордеров закрылись бы раз 20-30, точно не знаю.
На счет поделиться идеей... Вы извините, но я возле компа прописался, не от хорошей жизни. Мне эти алгоритмы, уже снятся))
Да и не факт, что будет работать;)
может стоит доливаться только настолько, сколько надо чтобы перекрыть обьем по противоположной ноге?