Индикаторы: FreeNumFractals - страница 2
Настройки по умолчанию. Значки фракталов на двух барах подряд. Исправьте, пожалуйста.
Исправлено в опубликованной версии. Но теперь в данном месте фрактала в режиме Accurate fractal не будет - там два бара с одинаковыми ценами экстремумов. Раньше ставились два равнозначных фрактала, теперь они не учитываются.
Артем, посмотрите пожалуйста выше пост №7. Ответьте плиз - почему в коде в одном случае Вы используете shift, а в других пишете i+1 и i-1, хотя по смыслу формул это и получается shift. Я уже голову сломал. Очень допускаю что я не вижу чего-то возможно очевидного, но вот чего ???
shift - это центральный бар фрактала (ну или бар, на котором не окажется фрактала после выполнения циклов влево и вправо от центрального бара с индексом shift)
А вот индекс циклов i указывает на бары слева и справа от центрального бара с индексом shift.
Ведь чтобы узнать есть ли фрактал на баре shift, нам нужно определить какие значения high[i] (или low[i]) имеют бары справа и слева от центрального.
shift передаётся в функцию из главного цикла индикатора.
Допустим, shift - это бар с номером 10. Тогда просматриваем бары 9 и 8 в цикле вправо и бары 11 и 12 в цикле влево.
Для примера рассмотрим поиск верхнего фрактала.
Для типа фрактала Inaccurate fractal нам нужно пройтись в двух циклах вправо и влево от этого бара и убедиться, что все high с индексом i находятся ниже центрального с индексом shift:
Если у нас размерность фрактала 2х2, то смотрим high с индексом shift-1 (9) и shift-2 (8) (просто в цикле вправо по значению i). Если хоть один из этих high выше центрального, то фрактала нет, и выходим из цикла с возвратом пустого значения. То же самое для цикла влево, но там shift+i
Для типа фрактала Accurate fractal нам нужно пройтись в двух циклах вправо и влево от этого бара и убедиться, что каждый последующий high с индексом i находится ниже предыдущего high с индексом i+1 для цикла вправо и i-1 для цикла влево:
Добрый день. Спасибо за ответ, но .....
каков принцип расчета фракталов мне понятно, тут вопросов нет.
Непонятно другое, видимо я нечетко сформулировал, попробую еще раз.
Для обоих типов расчета фрактала - Аккурат и ИнАккурат, циклы задаются одинаково. В обоих случаях объявляется переменная i=shift-1 вправо и i=shift+1 влево. Различия появляются в телах этих циклов, в ИнАккурат используете high[shift]в обе стороны. А в Аккурат используете: high[i+1] вправо, там где i=shift-1, то-есть получается тот же результат high[shift]
high[i-1] влево, там где i=shift+1, то-есть получается тот же результат high[shift]
Другими словами - оба типа расчета фрактала расчитываются на самом деле ОДИНАКОВО. Или я не прав ? Скажите где я ошибаюсь ???
Что-то совсем разные графики у нас. Где искать?
И правда, разные, странно. Извиняюсь, допущена ошибка, в настройках установлено всё по умолчанию кроме параметра InpTypeFractals.
Фракталы ставятся на соседних барах когда TYPE_FRACTAL_INACCURATE. Последний сдвоенный на EURJPY, M5, 05.10.2018 в 07:10 и 07:15.
В 15:25 и 15:35 не должно быть верхнего фрактала) TYPE_FRACTAL_INACCURATE
приветсвую.подскажите.по данному индикатору.у меня почему он на мт не отображает фракталы..если запускаю график по новой видно что были сигналы.но если график запущен он не отображает новые стрелки
В тестере запустите и поглядите как он себя ведёт.
В тестере запустите и поглядите как он себя ведёт.