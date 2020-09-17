Индикаторы: FreeNumFractals - страница 3
аналогично.новые фракталы не появляються.я и на мт 4 версию пробовал и на мт 5 .одна и таже проблема.настройки использую стандартные
Запустил в тестере (видео-картинку нужно открыть щелчком по ней):
может я что то не так в настройках делаю.или просто глюк какой то
Обратите внимание на входной параметр
При первом значении фракталы будут очень редкими (а данный тип стоит по умолчанию). Различие типов фракталов проиллюстрировано в описании индикатора:
Здравствуйте. Скажите, а какую строчку кода нужно добавить в индикатор, чтобы и в режиме Inaсcurate по два фрактала не появлялось? Желательно, чтобы второй удалялся(не появлялся), а первый оставался.
"исправлено появление двух фракталов на соседних барах в режиме Accurate fractal"
Индикатор находит фракталы. Всё, больше он ничего не делает. Фракталы есть и там, и там. Если вам какой-то из них не нужен - это уже дело советника или другого индикатора отфильтровать ненужные фракталы. Здесь никаких исправлений уже на этот счёт вносить не буду.