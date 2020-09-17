Индикаторы: FreeNumFractals - страница 3

Pavel5554:
аналогично.новые фракталы не появляються.я и на мт 4 версию пробовал и на мт 5 .одна и таже проблема.настройки использую стандартные

Запустил в тестере (видео-картинку нужно открыть щелчком по ней):


 
да я сделал так же.график идет а новые стрелки не появляються
 
я другие индикаторы также тестирую все работает ок.имено этот просто очень нужен
 
может я что то не так в настройках делаю.или просто глюк какой то
 
Pavel5554:
может я что то не так в настройках делаю.или просто глюк какой то

Обратите внимание на входной параметр

При первом значении фракталы будут очень редкими (а данный тип стоит по умолчанию). Различие типов фракталов проиллюстрировано в описании индикатора:


 
странно но факт.и так и так нет эффекта.график перезагружу фракталы есть.если график открыт их нет
 
"исправлено появление двух фракталов на соседних барах в режиме Accurate fractal"
Здравствуйте. Скажите, а какую строчку кода нужно добавить в индикатор, чтобы и в режиме Inaсcurate по два фрактала не появлялось? Желательно, чтобы второй удалялся(не появлялся), а первый оставался.

Индикатор находит фракталы. Всё, больше он ничего не делает. Фракталы есть и там, и там. Если вам какой-то из них не нужен - это уже дело советника или другого индикатора отфильтровать ненужные фракталы. Здесь никаких исправлений уже на этот счёт вносить не буду.

