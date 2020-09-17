Индикаторы: FreeNumFractals
Автор: Artyom Trishkin
Интересный индикатор.Жаль,что нельзя настраивать количество баров отдельно для стрелки вверх и отдельно для стрелки вниз.
Интересный индикатор.Жаль,что нельзя настраивать количество баров отдельно для стрелки вверх и отдельно для стрелки вниз.
Индикатор второй версии, который позволяет искать любые фракталы любой размерности как для верхних, так и для нижних, выслан на проверку. Ожидаем публикацию.
Спасибо. Ждём версию 2.0
Добрый день. Очень интересно было посмотреть Ваше решение относительно переключения между режимами Аккурат и ИнАккурат.
Залез в код. Нашел ответственный за это фрагмент. Не могу понять как это может работать:
if(TypeFractals==TYPE_FRACTAL_ACCURATE) {
for(int i=shift-1; i>=shift-right_dimension; i--) if(GetPriceLow(symbol_name,timeframe,i)<GetPriceLow(symbol_name,timeframe,i+1)) return(-1);
for(int i=shift+1; i<=shift+left_dimension; i++) if(GetPriceLow(symbol_name,timeframe,i)<GetPriceLow(symbol_name,timeframe,i-1)) return(-1);
}
else {
for(int i=shift-1; i>=shift-right_dimension; i--) if(GetPriceLow(symbol_name,timeframe,i)<GetPriceLow(symbol_name,timeframe,shift)) return(-1);
for(int i=shift+1; i<=shift+left_dimension; i++) if(GetPriceLow(symbol_name,timeframe,i)<GetPriceLow(symbol_name,timeframe,shift)) return(-1);
}
Если i=shift-1 значит параметр функции GetPriceLow равный i+1 в итоге будет равен shift (вторая строчка приведенного кода)
Такая же ситуация и в третьей.
При невыполнении условия TypeFractals==TYPE_FRACTAL_ACCURATE должны сработать 6 и 7 строчки, но они ничем не отличаются от 2 и 3 строчек с математической точки зрения.
Подскажите плиз, где в моих рассуждениях ошибка ???
Настройки по умолчанию. Значки фракталов на двух барах подряд. Исправьте, пожалуйста.
Что-то совсем разные графики у нас. Где искать?
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 4, Demo
Артем, посмотрите пожалуйста выше пост №7. Ответьте плиз - почему в коде в одном случае Вы используете shift, а в других пишете i+1 и i-1, хотя по смыслу формул это и получается shift. Я уже голову сломал. Очень допускаю что я не вижу чего-то возможно очевидного, но вот чего ???
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
FreeNumFractals:
Индикатор, отображающий фракталы любой размерности, т.е. имеется возможность задать любое количество баров справа и слева от центрального.
Автор: Artyom Trishkin