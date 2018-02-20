Сервис GitHub теперь поддерживает языки MQL5 и MQL4 - страница 2

Alexey Volchanskiy:

Вы шутите или реально не пользуетесь системами контроля версий??

Ни разу не пользовался. Видимо, ничего сложно не создавал.
 
fxsaber:

Выходит, кто не ведет групповую работу, тем ни к чему? Разве что баги с разработчиками так обсуждать.

Скрин показательный - получается, что имя ресурса через ObjectGetString нужно обрезать перед ResourceSave в MT5. 

не обязательно, есть много фишек, например, например, вы зафиксировали код, потом править, потом можно сделать ctrl-z - по всему измененному, по конкретному файлу. вернуться к любой зафиксированной точке, восстановить стертые данные.
например, гит покажет какой файл меняли..
много всего..
и куча всего. могу скинуть удобный мануал как работать, если интересно.
это как апельсин, пока смотришь не узнаешь вкуса, надо пробовать.
 

Кстати, статья, как использовать внешний клиент для Хранилища  - Tortoise SVN https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/mql5storage/mql5storage_svn_client

Вкратце, надо подключаться к двум хабам

  1. https://storage.mql5.com/svn/Personal/имя_пользователя - папки MQL4/5
  3. https://storage.mql5.com/svn/Projects/имя_пользователя - папка Project общая на языки MQL4/5

 
Ilnur Khasanov:
могу скинуть удобный мануал как работать, если интересно.
это как апельсин, пока смотришь не узнаешь вкуса, надо пробовать.
Спасибо! Похоже, пока не созрел, чтобы попробовать.
 
fxsaber:
Спасибо! Похоже, пока не созрел, чтобы попробовать.
чтобы попробовать хранилище, надо 1 минуту ))
 
Alexey Volchanskiy:
чтобы попробовать хранилище, надо 1 минуту ))
Понять, нужно или нет - дни.
 
Alexey Volchanskiy:

Вы шутите или реально не пользуетесь системами контроля версий?? Вы же опытный программист. Тогда вкратце, может и другим пригодится.

Преимущества использования систем контроля версий на примере Хранилища (которое SVN):

  1. Код хранится на сервере в зашифрованном виде, вы застрахованы от краха HDD на локальном компе

У вас это когда-либо случалось? У меня нет.))

Да и ответственные файлы иногда на внешний диск скидываю.

В общем, это-то как раз преимуществом вообще никак не является. Локал проще, надежней, доступней и удобней. Тем более теперь, когда средства хранения копейки стоят.

 
Yuriy Asaulenko:

У вас это когда-либо случалось? У меня нет.))

Да и ответственные файлы иногда на внешний диск скидываю.

В общем, это-то как раз преимуществом вообще никак не является. Локал проще, надежней, доступней и удобней. Тем более теперь, когда средства хранения копейки стоят.

Да, было два раза, один раз а ноуте винт сдох, потом Хитачи на 2 Тб. Я тогда тоже все на внешний копировал, это и спасло. Причем Хитачи был на гарантии. 

Чем локал доступнее? С Хранилищем нажали на файл правой кнопкой и  "отправить изменения...", все дела. Чем локал проще - тут я вообще молчу. Трудно за минуту подключиться к хранилищу? )))

 
Alexey Volchanskiy:

Чем локал доступнее? С Хранилищем нажали на файл правой кнопкой и  "отправить изменения...", все дела. Чем локал проще - тут я вообще молчу. Трудно за минуту подключиться к хранилищу? )))

На самом деле трудно.) Труднее чем к ЮСБ подоткнуть (а чаще и этого не надо). Когда много файлов трудно разобраться в каком что конкретно. С локалом, в этом смысле, проще.
 
Yuriy Asaulenko:
На самом деле трудно.) Труднее чем к ЮСБ подоткнуть (а чаще и этого не надо). Когда много файлов трудно разобраться в каком что конкретно. С локалом, в этом смысле, проще.

Похоже, вы просто никогда с хранилищем не работали. В редакторе все остается, как и было, слева файловое дерево, зелеными галочками подсвечены файлы, которые синхронизированы с хранилищем, то есть в нем то же, что и на моем компе.

А красными воскл. знаками отмечены файлы, которые я изменил, но еще не отправил в хранилище. Могу всю папку AvLib одним щелчком синхронизировать.

Сознайтесь, что проблема вовсе не в этом. Проблема в том, что вы боитесь, что коварные метаквоты спецом заманивают всех в бесплатное хранилище, чтобы потырить наши суперприбыльные советники :)))

 

