Вы шутите или реально не пользуетесь системами контроля версий??
Выходит, кто не ведет групповую работу, тем ни к чему? Разве что баги с разработчиками так обсуждать.
Скрин показательный - получается, что имя ресурса через ObjectGetString нужно обрезать перед ResourceSave в MT5.
например, гит покажет какой файл меняли..
много всего..
и куча всего. могу скинуть удобный мануал как работать, если интересно.
это как апельсин, пока смотришь не узнаешь вкуса, надо пробовать.
Кстати, статья, как использовать внешний клиент для Хранилища - Tortoise SVN https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/mql5storage/mql5storage_svn_client
Вкратце, надо подключаться к двум хабам
Спасибо! Похоже, пока не созрел, чтобы попробовать.
чтобы попробовать хранилище, надо 1 минуту ))
Вы шутите или реально не пользуетесь системами контроля версий?? Вы же опытный программист. Тогда вкратце, может и другим пригодится.
Преимущества использования систем контроля версий на примере Хранилища (которое SVN):
У вас это когда-либо случалось? У меня нет.))
Да и ответственные файлы иногда на внешний диск скидываю.
В общем, это-то как раз преимуществом вообще никак не является. Локал проще, надежней, доступней и удобней. Тем более теперь, когда средства хранения копейки стоят.
Да, было два раза, один раз а ноуте винт сдох, потом Хитачи на 2 Тб. Я тогда тоже все на внешний копировал, это и спасло. Причем Хитачи был на гарантии.
Чем локал доступнее? С Хранилищем нажали на файл правой кнопкой и "отправить изменения...", все дела. Чем локал проще - тут я вообще молчу. Трудно за минуту подключиться к хранилищу? )))
На самом деле трудно.) Труднее чем к ЮСБ подоткнуть (а чаще и этого не надо). Когда много файлов трудно разобраться в каком что конкретно. С локалом, в этом смысле, проще.
Похоже, вы просто никогда с хранилищем не работали. В редакторе все остается, как и было, слева файловое дерево, зелеными галочками подсвечены файлы, которые синхронизированы с хранилищем, то есть в нем то же, что и на моем компе.
А красными воскл. знаками отмечены файлы, которые я изменил, но еще не отправил в хранилище. Могу всю папку AvLib одним щелчком синхронизировать.
Сознайтесь, что проблема вовсе не в этом. Проблема в том, что вы боитесь, что коварные метаквоты спецом заманивают всех в бесплатное хранилище, чтобы потырить наши суперприбыльные советники :)))