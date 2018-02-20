Сервис GitHub теперь поддерживает языки MQL5 и MQL4
Это в дополнение к тому, что MQL4(и MQL5 - они оба слиты в один язык MQL4 организаторами рейтинга) поднялся на 41 место в мировом рейтинге языков программирования TIOBE: http://www.tiobe.com/tiobe-index/
- www.tiobe.com
На живом примере продемонстрируйте, пожалуйста, удобство.
Удобство чего, репозитария GIT перед Хранилищем? Хранилище - это SVN, тоже хорошая система контроля версий, причем для нас, разработчиков, сервер бесплатный и вроде как без особых ограничений по месту. Единственно, из редактора МТ4/5 очень бедные возможности управления проектами.
Для более полного доступа лучше использовать Черепашку https://tortoisesvn.net
GIT больше подходит для совместной разработки, но на GitHub бесплатный доступ означает, что исходники будут публичными, т.е. доступны всем. Для привата надо платить абонентку. Для Git лучше использовать бесплатный приватный https://bitbucket.org , там и клиентик под винду есть
- tortoisesvn.net
Это в дополнение к тому, что MQL4(и MQL5 - они оба слиты в один язык MQL4 организаторами рейтинга) поднялся на 41 место в мировом рейтинге языков программирования TIOBE: http://www.tiobe.com/tiobe-index/
Круто! Хотя в жизни не поверю, что по их рейтингу Java всех обогнала. Или это Android внес свою лепту?
Удобство чего, репозитария GIT перед Хранилищем? Хранилище - это SVN, тоже хорошая система контроля версий, причем для нас, разработчиков, сервер бесплатный и вроде как без особых ограничений по месту. Единственно, из редактора МТ4/5 очень бедные возможности управления проектами.
Для более полного доступа лучше использовать Черепашку https://tortoisesvn.net
GIT больше подходит для совместной разработки, но на GitHub бесплатный доступ означает, что исходники будут публичными, т.е. доступны всем. Для привата надо платить абонентку. Для Git лучше использовать бесплатный приватный https://bitbucket.org , там и клиентик под винду есть
Интересует только удобства для меня. Вот написал я MT4Orders и опубликовал. Вроде, все удобно в кодобазе. Никаких проблем. Или может быть удобнее?
1. можно без проблем ответвиться и продолжать начатое автором, имея все удобства, чтобы мержить себе все модификации автора.
2. можно предложить свои изменения автору, например, исправление ошибки или работу в каком-нибудь узком или неучтенном случае, развитие, да что угодно. В случае согласия автора ваши изменения будут включены в авторский код.
Интересует только удобства для меня. Вот написал я MT4Orders и опубликовал. Вроде, все удобно в кодобазе. Никаких проблем. Или может быть удобнее?
Удобнее, если делаете опенсорс проект и ведете групповую работу.
Но и у нас легко вести групповую работу в MQL5 Storage - Создаете проект в разделе Projects и добавляете участников:
Интересует только удобства для меня. Вот написал я MT4Orders и опубликовал. Вроде, все удобно в кодобазе. Никаких проблем. Или может быть удобнее?
Вы шутите или реально не пользуетесь системами контроля версий?? Вы же опытный программист. Тогда вкратце, может и другим пригодится.
Преимущества использования систем контроля версий на примере Хранилища (которое SVN):
- Код хранится на сервере в зашифрованном виде, вы застрахованы от краха HDD на локальном компе
- Вы можете одним нажатием кнопки в редакторе отправить на сервер изменения в файле или даже папки. Так же одним нажатием можно скачать последнюю редакцию файла/папки
- На сервере хранятся все изменения каждого файла, в любой момент можно откатится на предыдущую версию, если что-то перестало работать. Причем хранятся не куча копий, а именно изменения для экономии места.
- Код на сервере доступен с любого компа, не надо таскать с собой флешки
- Удобно вести совместную разработку, причем можно назначать права доступа разным пользователям. Например, только на чтение, или чтение/запись. Это можно делать даже из редактора МТ4/5
Удобнее, если делаете опенсорс проект и ведете групповую работу.
Но и у нас легко вести групповую работу в MQL5 Storage - Создаете проект в разделе Projects и добавляете участников:
Выходит, кто не ведет групповую работу, тем ни к чему? Разве что баги с разработчиками так обсуждать.
Скрин показательный - получается, что имя ресурса через ObjectGetString нужно обрезать перед ResourceSave в MT5.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Мы рады сообщить, что один из крупнейших Git-хостингов GitHub включил официальную поддержку языков программирования MQL5 и MQL4. Разработчикам торговых роботов и индикаторов теперь доступны все возможности веб-интерфейса GitHub, в том числе получение статистики по языкам репозитория, просмотр исходного кода с автоматической подсветкой синтаксиса и фильтрация результатов поиска по языку.