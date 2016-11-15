Индикатор перегрузки депозита
Здравствуйте всем!
Подскажите есть ли такой индикатор, который показывает перегрузку депозита в ту или иную сторону на конкретной графике торгов ?
Например количество открытых ставок на EUR/USD вверх общее количество ставок составляет скажем 5 лотов....а вниз 4 лота...разница 1 лот. Индикатор должен показывать 1 лот и перекос ставок вверх.
Может объяснил не профессионально но думаю что доходчиво. Заранее спасибо за помощь!
Посмотрите индикатор
в этой статье:
Быстрая оценка сигнала: торговая активность, графики просадки/загрузки и распределения MFE/MAE
Статьи | 2016.09.22 09:55 | MetaQuotes Software Corp. | Трейдинг | MetaTrader 5
Также можно этот индикатор использовать в тестере стратегий: Нанесите индикатор на график, сохраните шаблон графика под именем "tester.tpl".
мне нужен простой индикатор ..в виде цифрового значения и стрелки направления перегрузки...который будет находится прямо на экране в окне графика в каком нибудь углу
Здравствуйте всем!
Подскажите есть ли такой индикатор, который показывает перегрузку депозита в ту или иную сторону на конкретной графике торгов ?
Например количество открытых ставок на EUR/USD вверх общее количество ставок составляет скажем 5 лотов....а вниз 4 лота...разница 1 лот. Индикатор должен показывать 1 лот и перекос ставок вверх.
Может объяснил не профессионально но думаю что доходчиво. Заранее спасибо за помощь!
Не совсем понятно, что должен показать индикатор, если имеем такие открытые позиции:
Индикатор должен показать: 0.01 Buy + 0.01 Buy -0.01 Sell = 0.01 ↑. Верно?
это понятно...но ставок обычно много и какие и сколько порой просто сложно отследить на конкретном графике...мне нужен просто указатель разницы открытых ставок именно на одном графике
всё верно...только на экране..в виде небольшой таблички на каждом графике
Пока, предварительно, для таких открытых позиций:
индикатор "Positions Info.mq5" показывает:
Или так: в виде панельки:
отлично!!!
только панелька с одним значением
пример: если график eurusd то и значение только для eurusd
и панелька без сворачивания и крестиков...так чтобы она была встроена в окно графика
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Здравствуйте всем!
Подскажите есть ли такой индикатор, который показывает перегрузку депозита в ту или иную сторону на конкретной графике торгов ?
Например количество открытых ставок на EUR/USD вверх общее количество ставок составляет скажем 5 лотов....а вниз 4 лота...разница 1 лот. Индикатор должен показывать 1 лот и перекос ставок вверх.
Может объяснил не профессионально но думаю что доходчиво. Заранее спасибо за помощь!