Индикатор перегрузки депозита

Здравствуйте всем!

Подскажите есть ли такой индикатор, который показывает перегрузку депозита в ту или иную сторону на конкретной графике торгов ?

Например количество открытых ставок  на EUR/USD  вверх общее количество ставок составляет скажем 5 лотов....а вниз 4 лота...разница 1 лот. Индикатор должен показывать 1 лот и перекос ставок вверх.

Может объяснил не профессионально но думаю что доходчиво. Заранее спасибо за помощь! 

 
Здравствуйте всем!

Подскажите есть ли такой индикатор, который показывает перегрузку депозита в ту или иную сторону на конкретной графике торгов ?

Например количество открытых ставок  на EUR/USD  вверх общее количество ставок составляет скажем 5 лотов....а вниз 4 лота...разница 1 лот. Индикатор должен показывать 1 лот и перекос ставок вверх.

Может объяснил не профессионально но думаю что доходчиво. Заранее спасибо за помощь! 

Посмотрите индикатор 

 в этой статье:

Также можно этот индикатор использовать в тестере стратегий: Нанесите индикатор на график, сохраните шаблон графика под именем "tester.tpl".

 

мне нужен простой индикатор ..в виде цифрового значения и стрелки направления перегрузки...который будет находится прямо на экране в окне графика в каком нибудь углу

 
Здравствуйте всем!

Подскажите есть ли такой индикатор, который показывает перегрузку депозита в ту или иную сторону на конкретной графике торгов ?

Например количество открытых ставок  на EUR/USD  вверх общее количество ставок составляет скажем 5 лотов....а вниз 4 лота...разница 1 лот. Индикатор должен показывать 1 лот и перекос ставок вверх.

Может объяснил не профессионально но думаю что доходчиво. Заранее спасибо за помощь! 

Не совсем понятно, что должен показать индикатор, если имеем такие открытые позиции:

Открытые позиции 

Индикатор должен показать: 0.01 Buy + 0.01 Buy -0.01 Sell = 0.01 ↑. Верно?

 

это понятно...но ставок обычно много и какие и сколько порой просто сложно отследить на конкретном графике...мне нужен просто указатель разницы открытых ставок именно на одном графике

 
Индикатор должен выводить информацию конкретно по audusd, конкретно по usdjpy, конкретно по eurusd 
 
Индикатор должен выводить информацию конкретно по audusd, конкретно по usdjpy, конкретно по eurusd 

Вот так: 

позиции 

 

EURUSD 0.02 UP
USDJPU -//-
AUDUSD 0.03 UP

 
всё верно...только на экране..в виде небольшой таблички на каждом графике
 
всё верно...только на экране..в виде небольшой таблички на каждом графике

Пока, предварительно, для таких открытых позиций:

Открытые позиции

индикатор "Positions Info.mq5" показывает:

Positions Info.mq5

 

Или так: в виде панельки:

панелька 

 

отлично!!! 

только панелька с одним значением

пример: если график eurusd то и значение только для eurusd

и панелька без сворачивания и крестиков...так чтобы она была встроена в окно графика

