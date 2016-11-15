Индикатор перегрузки депозита - страница 2
отлично!!!
только панелька с одним значением
пример: если график eurusd то и значение только для eurusd
и панелька без сворачивания и крестиков...так чтобы она была встроена в окно графика
На истинной панели можно и текст выводить и значки всякие:
а вот "Без сворачивания и крестиков" - это не панелька - то есть только текст. И ещё, истинную панель, можно перемещать по графику при помощи мышки, она может автоматически сворачиваться, если Вы свернули график...
Вот, истинные панельки:
хорошо...а как мне эту панельку сделать у себя?
Спасибо.
Но у меня метатрейд 4 ...и я совсем не понимаю, что мне делать с этими файлами.
Спасибо.
а сколько стит сделать тоже самое для мт4?
Индикатор перегрузки депозита
Vladimir Karputov, 2016.11.15 09:17Извините, но владельцы MT4 проходят мимо - не вижу смысла делать что то для терминала, развитие которого остановлено.
помогите.
очень нужно.