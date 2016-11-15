Индикатор перегрузки депозита - страница 2

ZucuS:

отлично!!! 

только панелька с одним значением

пример: если график eurusd то и значение только для eurusd

и панелька без сворачивания и крестиков...так чтобы она была встроена в окно графика

На истинной панели можно и текст выводить и значки всякие:

Wingdings 

а вот "Без сворачивания и крестиков" - это не панелька - то есть только текст. И ещё, истинную панель, можно перемещать по графику при помощи мышки, она может автоматически сворачиваться, если Вы свернули график...

 

Вот, истинные панельки:

Настоящие панельки

 

хорошо...а как мне эту панельку сделать у себя?

 
ZucuS:

хорошо...а как мне эту панельку сделать у себя?

Дождаться публикации Positions Info Panel, а пока пользуйтесь:
 

Спасибо.

Но у меня метатрейд 4 ...и я совсем не понимаю, что мне делать с этими файлами.

 
Извините, но владельцы MT4 проходят мимо - не вижу смысла делать что то для терминала, развитие которого остановлено.
 
хорошо...установлю мт5 ...но скажи как установить твои файлы
 
а сколько стит сделать тоже самое для мт4?
 
помогите.

очень нужно.

123
