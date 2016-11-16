Не работает терминал mt5 и mt4
Вроде помог снос приложения и установка заново.
К сожалению, мы больше не поддерживаем версии Android ниже 4.0.3
А должны поддерживать всех пользователей! Что это за дискриминация? Я что теперь должен смартфон другой покупать из-за вашей программы?
А что ж теперь, разработчикам поддерживать калькулятор Enigma надцатого года с педальным приводом и вытяжкой отработавших газов пользователя? Нет конечно. На паровом двигателе калькуляторы тоже не поддерживаются, к сожалению.
Вон, даже мой iCore 5-й c 8-мью гагами в облако не пускают, а Вы говорите Android 2.3...
Увы , сложно поддерживать древние релизы.
Например сейчас не найти современную программу программу, которая поддерживает к примеру windows 3.11
Да , Вам придется новую прошивку искать на свой смартфон или скорее всего менять железо.
Поделитесь секретом как Вам удалось не убить, сохранить смартфон - с таким древним релизом андроида? Сколько лет ему?
Битность что ли на 32 ?
походу тоже железо пора обновить
64
на винде ж более 3 гигов не будут пахать на 32
Все топовые гаджеты, когда становятся хламом.
Лет 6 назад я покупал свой HTC Desire HD с андроидом 2.3
На тот момент это был топовый гаджет, по цене порядка 800 долл.
Первый год он работал как самый быстрый компьютер (:-)) все летало, программы грузились быстро, игры шли на нереальной графике для тех времен. Камера....
Второй год он стал тормозить. Потом появились программы - не совместимые с андроид 2.3 и гаджет из топа превратился в хлам.
все что я мог на нем делать, это проверять почту, лазить по инету и слушать музыку.
Отдал его малому, Купил новый топ (Г...О sony z5) с андроидом 6.0 - уже год как. по началу телефон был Супер, но потом начались глюки, перегрев, тормоза......
Работает он конечно, свои функции выполняет, Но эффект лампочки никто не отменял. Производитель гаджетов нацелен на то, чтобы пользователь покупал каждый год два - новые гаджеты.
Хотя для своих потребностей. у Жены Лыжа, среднего сегмента, ей полностью хватает. не жалуется :-)
у друга Яблоко. 3 помоему. ... не меняет, говорит хватает на позвонить а больше и не надо. Собирает на 7яблоко. Ему надо экономить год, чтоб купить яблоко. Яблокофил
У каждого свои приоритеты ............
Я бы вообще отказался от телефона на ЛЮБОЙ ОПЕРАЦИОНКЕ - за глаза хватило бы обычного:
, да вот только авторизация на mql5.community фвухфакторная и push-сообщения должны приходить или на Android или на iPhone.
эх, хорошо работал терминал на 2,3, но ... придётся все-таки покупать "шило" с перегревом )))
Грустно. Время летит, "гад же ты" развиваются, а с ними и наши бабки уходят. )))
Добрый день, разработчики!
Несколько дней назад перестал работать терминал mt4 и mt5.
Телефон на андроиде 2,3. Резко закончилась работа на реале. Не видят терминалы сервера альпари.
Более поздние версии работают с андроидом 4 и выше и не устанавливаются.
Нажатие на логотип до вибрации результата не приносят.
Что делать в данной ситуации?
Можно, конечно, купить и 4-й андроид, но ....? Программа должна работать на всех устройствах...