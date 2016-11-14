Аренда робота за рибейты - страница 4

Ibragim Dzhanaev:

Получается у нас совсем разное понимание этой стратегии.

Идея открываться шагом < спреда... - надо подумать ! 

Наверное так ) А шаг и спред никак не связаны, просто чем меньше шаг, тем больше ордеров при условии, что цена движется в одном направлении. У меня при открытии ордера делается проверка, что в пределах шага нет открытых ордеров в этом направлении.
Сейчас гоняю советник в тестере. Получается, что вы правы. Бонус 100% к депо отбивает за 7-10 дней в зависимости от настроек. Надо думать в этом направлении, ведь при частичном локировании, ситуация лучше, чем при большом шаге - легче разрулить.
5-ый знак, спред 20, шаг 5 пп.  Один день ))

 

Там, где средства проседают, при частичном локировании, картина будет очень даже хорошая !!!
 
Ibragim Dzhanaev:

5-ый знак, спред 20, шаг 5 пп.  Один день ))

 

А какой лот и сколько в среднем одновременно открытых ордеров?
 Лот 0,01.  Сколько открытых ордеров не знаю, но это и не важно пока. При правильном, локированном закрытии контроль количества ордеров будет конечно
Все таки, маленькие расстояния для отбивания бонусов не годятся. Алгоритм не под это делался.

 
Что бы что то отбить минимум 1.0 лотом заходить  ,это ж сколько сделок у вас в день получается ,если пишите что за неделю другую бонусы можно отбить с лотностью 0,01 ?
Если по стратегии, то в месяц будет делать больше 10 000.

Чтобы 1 лотом зайти, денег надо много. Чтобы денег было много, их надо заработать )  

 
Ibragim Dzhanaev:

1 стандартный лот = 100 лотам для Cent счётов. Чтобы отработать 1$ бонусов надо нафигачить 100 лотов на центовом ,вот и считайте ,какой у вас заработок получится с заходом по 0.01 лота . Ну и конечно аренда хостинга ,и тд и тп ................
