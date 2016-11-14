Аренда робота за рибейты - страница 4
Получается у нас совсем разное понимание этой стратегии.
Идея открываться шагом < спреда... - надо подумать !
Наверное так ) А шаг и спред никак не связаны, просто чем меньше шаг, тем больше ордеров при условии, что цена движется в одном направлении. У меня при открытии ордера делается проверка, что в пределах шага нет открытых ордеров в этом направлении.
5-ый знак, спред 20, шаг 5 пп. Один день ))
А какой лот и сколько в среднем одновременно открытых ордеров?
Все таки, маленькие расстояния для отбивания бонусов не годятся. Алгоритм не под это делался.
Лот 0,01. Сколько открытых ордеров не знаю, но это и не важно пока. При правильном, локированном закрытии контроль количества ордеров будет конечно
Что бы что то отбить минимум 1.0 лотом заходить ,это ж сколько сделок у вас в день получается ,если пишите что за неделю другую бонусы можно отбить с лотностью 0,01 ?
Если по стратегии, то в месяц будет делать больше 10 000.
Чтобы 1 лотом зайти, денег надо много. Чтобы денег было много, их надо заработать )
