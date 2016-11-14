Аренда робота за рибейты - страница 2
Я ничего не понимаю, что за группа....
Просто сам делаю такой советник.
1. Советник должен работать в 0.
2. Открывать ордера в этой стратегии. самое простое и не надо ничего придумывать - просто открывать, если условия нормальные.
Что вы подразумеваете под "Закрывать локом ? "
Реклама МОФТ .....
Про группу трейдеров я написал в первом посте, вообще тема именно об этом была )) Но, как всегда, начали обсуждать стратегии. Тоже хорошо.
Про лок. Пока работаем в канале по определенным правилам, все отлично. Но если происходит прорыв канала, начинается проблема. Тогда нужно или закрываться или вычислить размер локирующего ордера и открыть его. На каком-то этапе приходится принимать решение, то ли начался откат и надо закрывать лок, то ли пора закрывать висяки.
Меня интересует именно стратегия.
Извините, все равно не понял, лок это именно лок, или с перекосом, если с перекосом, то просто перекос, или есть другие условия ?
Можете показать тест, хотя бы того, что уже есть и пояснить, если можно ?
Имеем 3 зависших ордеров на sell, цена идет вверх. Пока мы в канале, ничего специально не делаем, открываем ордера на buy, как обычно. Но если цена резко прыгнула из канала и понеслась вверх, робот рассчитывает, какого лота надо прямо сейчас открыть ордер на buy, чтобы с прогнозом того, что цена и далее будет расти не менее, чем на 750 п (5-знак), через например 150 п мы вышли в общий безубыток, а дальше пошла прибыль.
Зачем это нужно именно для ребейтеров. При нормальной торговле на ECN спреды минимальны и иногда проще закрыть убыточные позиции. Но для ребейторов обычно подбирают ДЦ с повышенным спредом и закрытие начинает бить по счету.
Если нет устойчивого затяжного тренда против нас, а у рынка "рваное состояние" с большим размахом, есть большая вероятность, что в пределах нескольких дней висяки закроются. С другой стороны, иногда на маленьких депо бывает так, что висяки закрывают счет по маржин коллу. Но у большинства ДЦ встречная маржа компенсируется на уровне 50% от начальной, то есть уже поэтому выгодно отрыть такой большой противоположный ордер.
Ну и в плюс, что при открытии сразу перестают расти убытки, как минимум. Понятно, что размер такого ордера должен быть больше, чем совокупная позиция висяков.
Вопрос в том, какую оптимальную стратегию тут выбрать.
Именно поэтому на новостях торгует робот, но я рядом, чтобы подкорректировать руками, если что. И мне пофик, что торговля не полный автомат, главное деньги не потерять, а заработать
А вообще, по уму, надо опять возвращаться к мультивалютнику и вместо этих локов хеджироваться на других парах. Я поначалу сделал мультивалютник на МТ4, но понял, что тестировать нельзя, а мороки с настройками больше, чем с одной парой.
Теперь на МТ5 можно вернуться к мультивалютной теме.
Именно поэтому на новостях торгует робот, но я рядом, чтобы подкорректировать руками, если что. И мне пофик, что торговля не полный автомат, главное деньги не потерять, а заработать
Именно поэтому на новостях торгует робот, но я рядом, чтобы подкорректировать руками, если что. И мне пофик, что торговля не полный автомат, главное деньги не потерять, а заработать
Вы снова говорите про канал, но я не понимаю, что за канал и думаю, что не стоит его строить. Я пытался строить каналы и применять дополнительные условия для открытия ордеров, но лучше не получается. В этой стратегии, главное закрытие. Закрытие которое вы предлагаете, мне понятно, но оно опасно и чревато сливом. Закрывать надо точно по другому, как именно, пока точно не знаю.
На рисунке тест за 1 месяц. Простое открытие и простое закрытие ордеров. Если применить другой способ закрытия, то просадка уменьшится раз в 10, может и больше, угрозы слива не будет, лотность будет больше чем на скрине. Единственный момент, это моржа, но в принципе и это можно обыграть. В результате получается, что для закрытия ордеров, надо частично применять отдельный алгоритм, из другого советника, работающий по другой стратегии.
Такое сложное закрытие сделать не могу, так как не умею программировать.
