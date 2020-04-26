Как MathRand() генерирует значения? - страница 2
Расскажите, плз, как MathRand() получает значения.
Можно ли ожидать равномерное распределение MathRand() в заявленном диапазоне?
вот один из примеров, конечно существуют и другие, более сложные алгоритмы...
исходник rand.c :
Потребовалась функция ГСЧ с гнерацией числа Int от 0 до любого значения.
Так как максимальное значение Int =2 147 483 647, расчет ведем до негою
Получилась такая функция. Думаю распределение получилось равномерным.
В статье есть генератор до 4294967295
в СБ Алглиб есть генератор повышенной точности
UPD: вот пробовал разобраться с ним https://www.mql5.com/ru/forum/324066#comment_13500222 , вроде работает, но документации по Алглиб в MQL5 нет, на сайте алглиб нужно почитать
Спасибо, сравнил по скорости вычислений.
Моя функция на стандартном rand() оказалась в 2 раза медленнее. Хотя казалось бы код намного проще...
Да я его видел, но хочется без алглиба. К тому же та функция содержит массу */%. Сравнивать по скорости не стал, очевидно она медленнее. Генератор из статьи работает с побитовыми смещениями- это быстро.
Переписал свою ф-ю для оптимизации скорости:Распределение получилось равномерным. См. изображения эксперимента в блоге https://www.mql5.com/ru/blogs/post/735953
Переписал ГСЧ из статьи.
Отбросил лишнее, вот что получилось:
Распределение тожеполучилось равномерным.
Сделал сравнение по скорости обоих функций, оригинальной из статьи и просто MathRand():
Укороченная по статье rnu.Rand_01() - 596 мс
Моя оптимизированная версия RandomInteger() - 840 мс (старая версия 1200 мс, т.е. ускорил на 25%)
Просто по MathRand() - 353 мс (самая быстрая, но распределение будет неравномерным. Если диапазон требуемых чисел больше 32767, то результат будет с пропусками. Если меньше 32767, например i=31111. то к части точек округление будет происходить чаще.)
Пользуйтесь)
зачем так всё усложнять?
можно же так (грубо говоря):
А если поиграться хочется или посмотреть что как показывает, то так:
и смотрим как он меняет значения.
Сравнил с распределением из справки, разницы не вижу