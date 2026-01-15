Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 526
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Данная переписка как раз свидетельствует, что в моём случае if(!rost) не то же самое, что if(rost==false). Потому что для false отдельное условие.
Вам с азов начинать нужно. Это - две абсолютно идентичные записи.
Это - две абсолютно идентичные записи.
Только, если логика мкл4 не соответствует логике русского языка (и математической логике). Т.к. выражение ("НЕ"rost) вовсе не значит, что rost==(равно)false, т.к. существует отдельное условие, оговаривающее, когда rost==false. Т.е. "не 5" вовсе не означает "2".
Только, если логика мкл4 не соответствует логике русского языка (и математической логике). Т.к. выражение ("НЕ"rost) вовсе не значит, что rost==(равно)false, т.к. существует отдельное условие, оговаривающее, когда rost==false. Т.е. "не 5" вовсе не означает "2".
Только, если логика мкл4 не соответствует логике русского языка (и математической логике). Т.к. выражение ("НЕ"rost) вовсе не значит, что rost==(равно)false, т.к. существует отдельное условие, оговаривающее, когда rost==false. Т.е. "не 5" вовсе не означает "2".
Учите азы ;)
Мало того, я вам скажу ещё, что если bool rost у вас будет задано как 5 или 2, или -5 или -2, то это однозначно true, потому как для булевых переменных false - это ноль, true - всё остальное.
Учите азы ;)
Мало того, я вам скажу ещё, что если bool rost у вас будет задано как 5 или 2, или -5 или -2, то это однозначно true, потому как для булевых переменных false - это ноль, true - всё остальное.
То есть Вы пытаетесь мне втолковать то же, что ранее объяснил Vladislav Andruschenko, но до меня не дошло: "Вторая строчка не имеет значения потому, что у вас rost = bool и может принимать только 2 значения и по умолчанию оно равно false ".
Тогда как мне оговорить второе условие? Дополнительным флагом? Или вообще без флагов, просто "условием в условиях" ? Наверное так лучше.
Спасибо.
То есть Вы пытаетесь мне втолковать то же, что ранее объяснил Vladislav Andruschenko, но до меня не дошло: "Вторая строчка не имеет значения потому, что у вас rost = bool и может принимать только 2 значения и по умолчанию оно равно false ".
Тогда как мне оговорить второе условие? Дополнительным флагом? Или вообще без флагов, просто "условием в условиях" ? Наверное так лучше.
Вам будет легче понять, если Вы примете на веру, что в языках программирования есть условности. Например n=n+10; Разве это правильно с точки зрения математики и логики? И таких условностей много. Надо поверить, что любому числу соответствует логическое значение. 0 = false; Все остальные числа, как положительные, так и отрицательные = true. Вот скрипт, подтверждающий это:
А вот результат:
Вам будет легче понять, если Вы примете на веру, что в языках программирования есть условности. Например n=n+10; Разве это правильно с точки зрения математики и логики? И таких условностей много. Надо поверить, что любому числу соответствует логическое значение. 0 = false; Все остальные числа, как положительные, так и отрицательные = true. Вот скрипт, подтверждающий это:
А вот результат:
Спасибо! Про условности понял, учту. А вот чтобы разобраться в предложенном скрипте, увы, моих знаний мкл4 недостаточно. Простите :( .
Средства на счёте закончились, а советник пытается ордер открыть. Сервер писал "недостаточно средств для..." в итоге БАНН. Есть какой нибудь способ не рыпаться если лаве больше нету?
Да, имеется.
Да, имеется.
Спасибо.