Дмитрий:

Каааааааааак, опяяяять??!!??!!!!

Скока ж можно..... 

Ничего не могу поделать, цели не достигнуты, вопрос не закрыт.

ЗЫ Революция победившая в 1917-м длилась 12 лет, пока не достигла цели, смены общественной формации. В результате которой стал возможен переход на 4-й технологический уклад.

ЗЗЫ Не переживайте так, зато в России всё будет в порядке, Америке будет не до неё.

Nikolay Demko:

Революция программистов, начавшаяся в Украине по средствам сетевых технологий управления массами, и захлебнувшаяся от реакции, продолжится в США.

Что приведёт к переходу Америки на 6-й технологический уклад. 

Трамп отлично подходит на роль неадекватного правителя, против которого можно сплотить массы.

Не зря основная часть тех кто создавал эту революцию уже в России и США (странах откуда спонсировалась реакция).

По первости я думал что вторая фаза будет в России, но теперь вижу что нет, всё таки в США.

Россия же будет очень стабильной страной и продолжит движение в неофеодализм.

ЗЫ Отсюда прогноз: доллару хана, биткоин рулез.

Кому нужны нищие...У вас ЧСВ зашкаливает

 
Alexey Volchanskiy:

С ЧСВ всё нормально, это аналитика российских футурологов.

Откуда взялись нищие? не понимаю вашу логику, я о нищих ничего не говорил.

Поясните если не сложно. 

 
Nikolay Demko:

Это аналитика российских футурологов в украинской прессе? В это верю, в России куча продажных журналюг, как и везде. Вы-то сами верите, что Россия и США совместно спонсировали Майдан? С учетом того, что мы злейшие враги уже много лет?

Не надо верить зомбоящику, надо анализировать информацию из разных каналов. 

 
Vladimir Gribachev:

В России бакс будет по 110-150 руб, в Украине 40-60

Трамп, пам - пам !
 
Alexey Volchanskiy:

Очень не интересно говорить с человеком который не понимает то что читает.

У меня написано что США и Россия являлись реакцией по отношению к революции.

Россия с помощью внешней агрессии, чем определила смену актуальных вопросов, вместо свержения олигархата защита родины.

США через накачку деньгами распределительной олигархической структуры Украины.

Опять же Кисинджер ведь не зря приезжал в Кремль, чё то там тёрли на междусобойчике. 

Хотя я совсем не считаю что Россия полностью осознано выступила на стороне США, скорее её использовали в тёмную. 

Ну если Переслегин по вашему продажный украинский журналюшка тогда ой.

ЗЫ Это мой последний пост на эту тему, вы меня из прогноза, вытаскиваете на политическую дискуссию что тут не приветствуется. 

 

 
Vladimir Gribachev:

 Рубль думаю максимум до 90  добежит, выше - вряд ли, Набиулина уже показывала как жестко может ставки поднимать.

А вообще шок-победа Трампа это знак - в мире начались анти-глобалистские тенденции - сначала брекзит, теперь Трамп, 4-декабря референдум в Италии, потенциально способный привести к ее выходу из ЕС, весной выборы во Франции - вероятно победит евроскептик. Дальше выборы  в Германии - если Меркель проиграет - может начаться общий исход.     

 
Nikolay Demko:

Эту фразу кто писал - "Не зря основная часть тех кто создавал эту революцию уже в России и США (странах откуда спонсировалась реакция)." ?

вот тут https://www.mql5.com/ru/forum/160668/page3#comment_3831266 

С человеком, который на след. день отрекается от своих слов, говорить нет смысла. 

Alexey Volchanskiy:

У вас другой протокол восприятия.

У меня написано что США и Россия являлись реакцией по отношению к революции.

и

 "Не зря основная часть тех кто создавал эту революцию уже в России и США (странах откуда спонсировалась реакция).

 это об одном том же.

Или вы не понимаете слово реакция? контреволюция так понятнее? 

С учётом вашего непонимая русского языка, думаю что вот это 

С человеком, который на след. день отрекается от своих слов, говорить нет смысла. 

 повисает в воздухе как необоснованное обвинение.

Вы не понимаете что читаете, а я типа отказываюсь. Бред полный. Удачи. 

 
Прогноз Демуры по волновому анализу Эллиота, доллар будет стабилен и немного укрепляться в течении года. Нефть будет падать и стремиться к 10, у рубля дна нет...
