Какие прогнозы по рынку в связи с победой Трампа? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Каааааааааак, опяяяять??!!??!!!!
Скока ж можно.....
Ничего не могу поделать, цели не достигнуты, вопрос не закрыт.
ЗЫ Революция победившая в 1917-м длилась 12 лет, пока не достигла цели, смены общественной формации. В результате которой стал возможен переход на 4-й технологический уклад.
ЗЗЫ Не переживайте так, зато в России всё будет в порядке, Америке будет не до неё.
Революция программистов, начавшаяся в Украине по средствам сетевых технологий управления массами, и захлебнувшаяся от реакции, продолжится в США.
Что приведёт к переходу Америки на 6-й технологический уклад.
Трамп отлично подходит на роль неадекватного правителя, против которого можно сплотить массы.
Не зря основная часть тех кто создавал эту революцию уже в России и США (странах откуда спонсировалась реакция).
По первости я думал что вторая фаза будет в России, но теперь вижу что нет, всё таки в США.
Россия же будет очень стабильной страной и продолжит движение в неофеодализм.
ЗЫ Отсюда прогноз: доллару хана, биткоин рулез.
Кому нужны нищие...У вас ЧСВ зашкаливает
Кому нужны нищие...У вас ЧСВ зашкаливает
С ЧСВ всё нормально, это аналитика российских футурологов.
Откуда взялись нищие? не понимаю вашу логику, я о нищих ничего не говорил.
Поясните если не сложно.
С ЧСВ всё нормально, это аналитика российских футурологов.
Откуда взялись нищие? не понимаю вашу логику, я о нищих ничего не говорил.
Поясните если не сложно.
Это аналитика российских футурологов в украинской прессе? В это верю, в России куча продажных журналюг, как и везде. Вы-то сами верите, что Россия и США совместно спонсировали Майдан? С учетом того, что мы злейшие враги уже много лет?
Не надо верить зомбоящику, надо анализировать информацию из разных каналов.
В России бакс будет по 110-150 руб, в Украине 40-60
Это аналитика российских футурологов в украинской прессе? В это верю, в России куча продажных журналюг, как и везде. Вы-то сами верите, что Россия и США совместно спонсировали Майдан? С учетом того, что мы злейшие враги уже много лет?
Не надо верить зомбоящику, надо анализировать информацию из разных каналов.
Очень не интересно говорить с человеком который не понимает то что читает.
У меня написано что США и Россия являлись реакцией по отношению к революции.
Россия с помощью внешней агрессии, чем определила смену актуальных вопросов, вместо свержения олигархата защита родины.
США через накачку деньгами распределительной олигархической структуры Украины.
Опять же Кисинджер ведь не зря приезжал в Кремль, чё то там тёрли на междусобойчике.
Хотя я совсем не считаю что Россия полностью осознано выступила на стороне США, скорее её использовали в тёмную.
Ну если Переслегин по вашему продажный украинский журналюшка тогда ой.
ЗЫ Это мой последний пост на эту тему, вы меня из прогноза, вытаскиваете на политическую дискуссию что тут не приветствуется.
В России бакс будет по 110-150 руб, в Украине 40-60
Рубль думаю максимум до 90 добежит, выше - вряд ли, Набиулина уже показывала как жестко может ставки поднимать.
А вообще шок-победа Трампа это знак - в мире начались анти-глобалистские тенденции - сначала брекзит, теперь Трамп, 4-декабря референдум в Италии, потенциально способный привести к ее выходу из ЕС, весной выборы во Франции - вероятно победит евроскептик. Дальше выборы в Германии - если Меркель проиграет - может начаться общий исход.
Очень не интересно говорить с человеком который не понимает то что читает.
У меня написано что США и Россия являлись реакцией по отношению к революции.
Эту фразу кто писал - "Не зря основная часть тех кто создавал эту революцию уже в России и США (странах откуда спонсировалась реакция)." ?
вот тут https://www.mql5.com/ru/forum/160668/page3#comment_3831266
С человеком, который на след. день отрекается от своих слов, говорить нет смысла.
Эту фразу кто писал - "Не зря основная часть тех кто создавал эту революцию уже в России и США (странах откуда спонсировалась реакция)." ?
вот тут https://www.mql5.com/ru/forum/160668/page3#comment_3831266
С человеком, который на след. день отрекается от своих слов, говорить нет смысла.
У вас другой протокол восприятия.
У меня написано что США и Россия являлись реакцией по отношению к революции.
и
"Не зря основная часть тех кто создавал эту революцию уже в России и США (странах откуда спонсировалась реакция)."
это об одном том же.
Или вы не понимаете слово реакция? контреволюция так понятнее?
С учётом вашего непонимая русского языка, думаю что вот это
С человеком, который на след. день отрекается от своих слов, говорить нет смысла.
повисает в воздухе как необоснованное обвинение.
Вы не понимаете что читаете, а я типа отказываюсь. Бред полный. Удачи.