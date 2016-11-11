08.11.2016 Вторник EURUSD - страница 2
Да все бывает, само собой. Сейчас по ящику сказали, что на результаты может повлиять даже погода. За Клинтон голосуют большинство афров, латиносов и молодежь, если будет непогода, до 25% может не прийти голосовать. За Трампа люди среднего и пожилого возраста, если в южных штатах будет жара, тоже могут не пойти.
Неужели нам повезёт?
Вроде удача на нашей стороне, как-бы никто не сглазил :)
22% посчитанных - немало, разрыв в 4%
Виталий , а куда входы сделаны ? по каким парам ?
Точно, супер исторический момент, наконец то великая Америка станет на самом деле Великой - народ действительно что-то значит там и смог выбрать нормального президента... да супер, своего рода брекзит...
А кто вчера на форуме плакался? ))))) Надо всегда быть оптимистом!
счаз и эту ветку снесут! Алескей, ВХОДИЛ ТО КУДА!!! ? или вообще не входил ?
Виталий , а куда входы сделаны ? по каким парам ?
Входы уже отработаны, были по франку, йене и канадцу. С канадца рано вылез, испугал откат. Ну и брату тоже самое советовал
