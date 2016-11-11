08.11.2016 Вторник EURUSD - страница 2

Alexey Volchanskiy:
Да все бывает, само собой. Сейчас по ящику сказали, что на результаты может повлиять даже погода. За Клинтон голосуют большинство афров, латиносов и молодежь, если будет непогода, до 25% может не прийти голосовать. За Трампа люди среднего и пожилого возраста, если в южных штатах будет жара, тоже могут не пойти.
:-)
 

Тоже на этот сайт с онлайн-результатами только что зашел, результаты даже предварительными нельзя еще назвать. Так что пошел я байки, все спок. ночи )
 

Вроде удача на нашей стороне, как-бы никто не сглазил :)

22% посчитанных - немало, разрыв в 4%


 
Виталий , а куда входы сделаны ? по каким парам ?

 
Точно, супер исторический момент, наконец то великая Америка станет на самом деле Великой - народ действительно что-то значит там и смог выбрать нормального президента... да супер, своего рода брекзит...
 
Сергей Криушин:
Точно, супер исторический момент, наконец то великая Америка станет на самом деле Великой - народ действительно что-то значит там и смог выбрать нормального президента... да супер, своего рода брекзит...
А кто вчера на форуме плакался? ))))) Надо всегда быть оптимистом!
 
счаз и эту ветку снесут!  Алескей,   ВХОДИЛ  ТО КУДА!!! ? или вообще не входил ?

p.s.

я все пытаюсь ветку спасти,  вывожу на тематические вопросы.

 
Входы уже отработаны, были по франку, йене и канадцу. С канадца рано вылез, испугал откат. Ну и брату тоже самое советовал

 

 
Я никуда не входил, у меня робот скальпировал, ночью намолотил по EURUSD и AUDUSD, я в это время уже спать пошел. Я его поставил на минимальные риски на всякий случай, если бы не спал и следил за ситуацией, мог бы депо утроить. 
