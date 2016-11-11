08.11.2016 Вторник EURUSD - страница 4
Коллективно движение вниз было прогнозировано верно
браво.
Может в следующих опросах брать 4 варианта ?
( ) бык
( ) медведь
(*) додж медведь
( ) додж бык
Ну, с Трампом была чистая травля во всех проправительственных СМИ. Откуда-то резко взялись десятки страшенных теток, которых он изнасиловал ))) Я на их фотки смотрел, думаю, я бы с такими даже с вагоном виагры не смог бы ))
Вообще, из России трудно судить, что там творилось, долетают ведь только жаренные новости. А смотреть в инете их каналы ТВ - так времени жалко, да и зачем?
Читал тут в каком-то блоге, тетка из Оклахомы писала, - я никогда не ходила голосовать, а тут растолкала мужа, всех соседей. Говорю, на сколько подняли плату за прошлый год на мед. страховки? На 30% и при Клинтон будет еще больше. Короче, все на выборы! )