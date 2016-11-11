08.11.2016 Вторник EURUSD - страница 4

Коллективно движение вниз  было прогнозировано верно

браво.



Может в следующих опросах  брать 4 варианта    ?

(  ) бык 

(  )  медведь

(*) додж  медведь

(  ) додж бык 



 
Alexey Volchanskiy:

Ну, с Трампом была чистая травля во всех проправительственных СМИ. Откуда-то резко взялись десятки страшенных теток, которых он изнасиловал ))) Я на их фотки смотрел, думаю, я бы с такими даже с вагоном виагры не смог бы ))

Вообще, из России трудно судить, что там творилось, долетают ведь только жаренные новости. А смотреть в инете их каналы ТВ - так времени жалко, да и зачем? 

Мне даже иной раз казалось, что там у них своя Хиллари КПСС появилась и вот народ воспротивился, тоже сейчас и в европах творится - шаг вправо, шаг влево и ты уже за Россию пострадаешь... и вылетишь с работы... им надо сразу российское гражданство выдавать... за честность...  
 
Сергей Криушин:
Читал тут в каком-то блоге, тетка из Оклахомы писала, - я никогда не ходила голосовать, а тут растолкала мужа, всех соседей. Говорю, на сколько подняли плату за прошлый год на мед. страховки? На 30% и при Клинтон будет еще больше. Короче, все на выборы! )

