История сделок пропала
Использовался ли предварительно перед этим вызов HistorySelect с корректными параметрами? Банально, приводите всегда код, когда подозреваете проблему.
вот эта функция на прошлой неделе работала, теперь не работает.
//+--------------------------------------------------------------------+
//| обновим описание позиции |
//+--------------------------------------------------------------------+
int CordControl::PozInfo()
{
if( PositionsTotal()>0 )
{int i;
for(i=0; i<7; i++) if( PositionSelect(Symbol(),i*5) ) break; else Print("PozInfo Позиция не найдена! timeout=",i*5);
if(i>=7) {Print("PozInfo() ERROR=",_LastError); return(-1);}
//
pozCond.type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
pozCond.magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC);
pozCond.date=PositionGetInteger(POSITION_TIME);
pozCond.openprice=PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);
pozCond.sl=PositionGetDouble(POSITION_SL);
pozCond.tp=PositionGetDouble(POSITION_TP);
pozCond.pricecurent=PositionGetDouble(POSITION_PRICE_CURRENT);
pozCond.commission=PositionGetDouble(POSITION_COMMISSION);
pozCond.swap=PositionGetDouble(POSITION_SWAP);
pozCond.profit=PositionGetDouble(POSITION_PROFIT);
pozCond.cnt[0]=0; pozCond.cnt[1]=0;
pozCond.volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
double pric;
if( HistorySelect(pozCond.date, TimeCurrent()) )
{for(int i=0; i<HistoryDealsTotal(); i++)
{ulong it=HistoryDealGetTicket(i);
if( HistoryDealGetString(it,DEAL_SYMBOL)!=Symbol() ) continue;
if( HistoryDealGetInteger(it,DEAL_MAGIC)%10!=Magic ) continue;
if(pozCond.type==POSITION_TYPE_BUY) {pric=HistoryDealGetDouble(it,DEAL_PRICE); pozCond.cnt[0]++;}
else {pric=HistoryDealGetDouble(it,DEAL_PRICE); pozCond.cnt[1]++;}
}
if(pozCond.type==POSITION_TYPE_BUY)
EnterFlagCor(pric, (ENUM_ORDER_TYPE)POSITION_TYPE_BUY, 0);
else EnterFlagCor(pric, (ENUM_ORDER_TYPE)POSITION_TYPE_SELL, 0);
Print("нов.описание позиции pozCond.type: enter_flag[",pozCond.type,"]= ",enter_flag[0],"/",enter_flag[1]," cnt= ",pozCond.cnt[0],"/",pozCond.cnt[1]);
Print("HistoryDealsTotal()=",HistoryDealsTotal());// тут печатает НУЛЬ
}
}
else
{pozCond.cnt[0]=0; pozCond.cnt[1]=0;
pozCond.volume=0.0;
enter_flag[0]=DBL_MAX; enter_flag[1]=0.0;
}
//
return(pozCond.cnt[0]+pozCond.cnt[1]);
}
Еще одна новость:
для запуска МТ5 достаточно было кликнуть по ярлыку, теперь с первого клика не запускается - только со второго.
zigan :
подтверждаю, бывает, но не всегда
Еще:
при запуске просит ввести логин/пароль, хотя флаг-сохранить пароль стоит.
опять история исчезла...
zigan:Нажмите правую кнопку мыши и выберите команду "All History", пожалуйста.
опять история исчезла...
Нажмите правую кнопку мыши и выберите команду "All History", пожалуйста.
"All History" - не помогает
вот разные режимы просмотра:
deals:
order&deals
Order
Какая версия Вашей операционки и язык интерфейса?
Данные истории Orders & Deals иногда пропадают или вообще никогда не показываются?
Данные истории Orders & Deals иногда пропадают или вообще никогда не показываются?
HistoryDealsTotal() возвращает 0.