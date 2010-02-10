История сделок пропала

HistoryDealsTotal() возвращает 0.

 
Использовался ли предварительно перед этим вызов HistorySelect с корректными параметрами? Банально, приводите всегда код, когда подозреваете проблему.
 

вот эта функция на прошлой неделе работала, теперь не работает.

//+--------------------------------------------------------------------+
//| обновим описание позиции                                           |
//+--------------------------------------------------------------------+
int  CordControl::PozInfo()
{
if( PositionsTotal()>0 )
    {int i;
     for(i=0; i<7; i++) if( PositionSelect(Symbol(),i*5) ) break; else Print("PozInfo Позиция не найдена! timeout=",i*5);
     if(i>=7) {Print("PozInfo() ERROR=",_LastError); return(-1);}
     // 
     pozCond.type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
     pozCond.magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC);
     pozCond.date=PositionGetInteger(POSITION_TIME);
     pozCond.openprice=PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);
     pozCond.sl=PositionGetDouble(POSITION_SL);
     pozCond.tp=PositionGetDouble(POSITION_TP);
     pozCond.pricecurent=PositionGetDouble(POSITION_PRICE_CURRENT);
     pozCond.commission=PositionGetDouble(POSITION_COMMISSION);
     pozCond.swap=PositionGetDouble(POSITION_SWAP);
     pozCond.profit=PositionGetDouble(POSITION_PROFIT);
     pozCond.cnt[0]=0; pozCond.cnt[1]=0;
     pozCond.volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
     double pric;
     if( HistorySelect(pozCond.date, TimeCurrent()) )
       {for(int i=0; i<HistoryDealsTotal(); i++)
           {ulong it=HistoryDealGetTicket(i);
            if( HistoryDealGetString(it,DEAL_SYMBOL)!=Symbol() )    continue;
            if( HistoryDealGetInteger(it,DEAL_MAGIC)%10!=Magic )    continue;
            if(pozCond.type==POSITION_TYPE_BUY) {pric=HistoryDealGetDouble(it,DEAL_PRICE); pozCond.cnt[0]++;}
            else                                {pric=HistoryDealGetDouble(it,DEAL_PRICE); pozCond.cnt[1]++;}
           }
        if(pozCond.type==POSITION_TYPE_BUY) 
               EnterFlagCor(pric, (ENUM_ORDER_TYPE)POSITION_TYPE_BUY,  0);
        else   EnterFlagCor(pric, (ENUM_ORDER_TYPE)POSITION_TYPE_SELL, 0);
        Print("нов.описание позиции pozCond.type: enter_flag[",pozCond.type,"]= ",enter_flag[0],"/",enter_flag[1]," cnt= ",pozCond.cnt[0],"/",pozCond.cnt[1]);
        Print("HistoryDealsTotal()=",HistoryDealsTotal());// тут печатает НУЛЬ
       }
    }
else
    {pozCond.cnt[0]=0; pozCond.cnt[1]=0;
     pozCond.volume=0.0;
     enter_flag[0]=DBL_MAX; enter_flag[1]=0.0;
    }
//
return(pozCond.cnt[0]+pozCond.cnt[1]);
}
 

для запуска МТ5 достаточно было кликнуть по ярлыку, теперь с первого клика не запускается - только со второго.

 
подтверждаю, бывает, но не всегда
 

Еще:

при запуске просит ввести логин/пароль, хотя флаг-сохранить пароль стоит.

 

опять история исчезла...

 
Нажмите правую кнопку мыши и выберите команду "All History", пожалуйста.
 
"All History" - не помогает
 
 

вот разные режимы просмотра:

deals: 

 

 

order&deals 

 

 

Order 

 

 
Какая версия Вашей операционки и язык интерфейса?

Данные истории Orders & Deals иногда пропадают или вообще никогда не показываются?
