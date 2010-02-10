История сделок пропала - страница 2
Renat:
Какая версия Вашей операционки и язык интерфейса?
Имя ОС Microsoft Windows XP Professional
Версия 5.1.2600 Service Pack 3 Сборка 2600
Язык Россия
Данные истории Orders & Deals иногда пропадают или вообще никогда не показываются?
самопроизвольно пропадают и отсутствуют, если перегрузить терминал появляются.
Еще хочется уточнить еще несколько моментов:
1. По какому пути у Вас установлен терминал? Не на флешку?
2. Вы работаете в Windows под администраторским аккаунтом?
3. Вы случаем папку bases в каталоге терминала не удаляете?
Мои наблюдения...
1. "на флешку"
2. да
3. нет
однако частенько приходится, после некоторого перерыва, скажем вечером терминал закрыл, утром запустил,
поправлять на "вся история" в меню...
Если проще, то когда нужно посмотреть всю историю на только что открытом терминале,
первым делом выставляеш историю...
1. C:\Program Files\MetaTrader 5
2. да
3. нет
Сегодня, с утра закладка "History" вообще исчезла. ( HistorySelect()=false, HistoryDealsTotal()=0; )
Перегрузка не помогала....
Сейчас все в норме.
Спасибо.
Можно попросить Вас посмотреть какие файлы находятся в каталоге терминале\Bases\MetaQuotes-Demo\trades\42174
Нужен список имен файлов.
История сделок опять пропала.
Ордера - показывает.