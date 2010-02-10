История сделок пропала - страница 2

Новый комментарий
 

Renat:
Какая версия Вашей операционки и язык интерфейса?

Имя ОС Microsoft Windows XP Professional
Версия 5.1.2600 Service Pack 3 Сборка 2600
Язык Россия

Данные истории Orders & Deals иногда пропадают или вообще никогда не показываются?


самопроизвольно пропадают и отсутствуют, если перегрузить терминал появляются.

 
Спасибо - будем разбираться.
 
zigan:

Еще хочется уточнить еще несколько моментов:

1. По какому пути у Вас установлен терминал? Не на флешку?

2. Вы работаете в Windows под администраторским аккаунтом?

3. Вы случаем папку bases в каталоге терминала не удаляете?

 
gwend:

Еще хочется уточнить еще несколько моментов:

1. По какому пути у Вас установлен терминал? Не на флешку?

2. Вы работаете в Windows под администраторским аккаунтом?

3. Вы случаем папку bases в каталоге терминала не удаляете?

Мои наблюдения...

1. "на флешку"

2. да

3. нет

однако частенько приходится, после некоторого перерыва, скажем вечером терминал закрыл, утром запустил,

поправлять на "вся история" в меню...


Если проще, то когда нужно посмотреть всю историю на только что открытом терминале,

первым делом выставляеш историю...



 
gwend:

Еще хочется уточнить еще несколько моментов:

1. По какому пути у Вас установлен терминал? Не на флешку?

2. Вы работаете в Windows под администраторским аккаунтом?

3. Вы случаем папку bases в каталоге терминала не удаляете?

1. C:\Program Files\MetaTrader 5

2. да

3. нет

 

Сегодня, с утра закладка "History"  вообще исчезла. ( HistorySelect()=false, HistoryDealsTotal()=0; )

Перегрузка не помогала....

 

 

Сейчас все в норме.

 
kombat:

Мои наблюдения...

Если проще, то когда нужно посмотреть всю историю на только что открытом терминале,

первым делом выставляеш историю...

Да, просто не запоминался последний выбранный период. Спасибо. Поправили.
 
zigan:

1. C:\Program Files\MetaTrader 5

2. да

3. нет

 Сегодня, с утра закладка "History"  вообще исчезла. ( HistorySelect()=false, HistoryDealsTotal()=0; )

Перегрузка не помогала....

Сейчас все в норме.

Спасибо.

Можно попросить Вас посмотреть какие файлы находятся в каталоге терминале\Bases\MetaQuotes-Demo\trades\42174

Нужен список имен файлов.

 
gwend:

Спасибо.

Можно попросить Вас посмотреть какие файлы находятся в каталоге терминале\Bases\MetaQuotes-Demo\trades\42174

Нужен список имен файлов.

 

 

История сделок опять пропала.

Ордера - показывает. 

12
Новый комментарий