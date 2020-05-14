ТЕСТЕР СТРАТЕГИЙ. Расхождение результатов тестирования и оптимизации при одних и тех же входных параметрах. - страница 3
Проверка не подтвердила гипотезу о проблемах с перечислениями.
Все значения перечислений (один из примеров - ENUM_TIMEFRAMES, где 0-0, 1-1, 2-5, 3-15, 4-30, 5-60 etc) передаются в одиночное тестирование правильно
Так что лучше Ваш исходник. Можно сильно минимизированный, чтобы только поймать проблему
"А ларчик просто открывался..."
Вам с самого начала указывали на проблему текущего спреда
Второй день переписываю код
пока не обратил внимание на результаты в тестере
Я так понимаю это прибыль
а тут от 3000 - почему то в минусе
------------------------------------
может кто подсказать - как с этим бороться ?
2. оптмимзировать и тестировать в Мт5 по реальным тикам . Либо просто по тикам , но так точность тестирования падает.