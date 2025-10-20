Проблема с терминалом - страница 2

Новый комментарий
 
Так и знал что подстегнут а толком ничем не помогут. Спасибо всем уважаемые
 
khodakvv:
Так и знал что подстегнут а толком ничем не помогут. Спасибо всем уважаемые

Толком - это надо вас изолировать и сделать самому на вашем компе.

Тяжеловато будет договориться.

 
Может проще будет объяснить кому-то из вас профессионалов мне любителю всё подробнее, почему возникает такая проблема
 

khodakvv:

Подскажите пожалуйста по какой причине трендовая линия на ТФ D1 не отображается на остальных ТФ, хотя в параметрах стоит птичка на "отображение" "показывать на всех таймфреймах", котировки подгружались.


Видимость объектов.
 
khodakvv:
Подскажите пожалуйста по какой причине трендовая линия на ТФ D1 не отображается на остальных ТФ, хотя в параметрах стоит птичка на "отображение" "показывать на всех таймфреймах", котировки подгружались.Благодарю
Как на счёт того, чтоб поставить линию на Д1, затем переключиться на Н4, сделать минимальный масштаб, а затем максимально сузить график по вертикали? Может она появится где-то за границами окна Н4 (когда оно в нормальном режиме)? Да, и вот ещё что, а что Вам показывает список объектов?
 

Переключение с интервала 1 месяц на интервал 1 час весьма наглядно это показывает.
12
Новый комментарий