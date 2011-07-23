Примагничивание точки привязки графического объекта.
Если у Вас есть месячный график, значит минутки за эти периоды точно загружены.
Все графики в МетаТрейдер 5 строятся только из минуток.
Предложение. Необходимо в язык MQL5 добавить следующую возможность. Задавать точку привязки графического объекта программно к High-Low-Close-Open бара. То есть чтобы была возможность не указывать цену для привязки обекта, а указать просто High-Low-Close или Open бара. При этом графичекий обект должен привязываться также, как будто он был примагничен вручную. Должен быть привязан к соответствующему минутному бару.
Это облегчит программирование графических объектов. Тем более, что для ручной привязки такая возможность создана. Для программной привязки таким же образом, полагаю, не сложно реализовать.
Это потребует дополнительных функций или magic идентификаторов в качестве параметров привязки в ценовых полях.
Например, вместо конкретной цены завести предопределенные значения:
- -1000 = MAGNET_OPEN
- -1001 = MAGNET_HIGH
- -1002 = MAGNET_LOW
- -1003 = MAGNET_CLOSE
Проверка. Привязываем трендовую к максимумам месячного графика:
Переходим на дневной график. Если привязка происходит к минуткам, то точки привязки на дневном графике также должны быть к максимумам баров.
Картинка:
Утверждение:
6. Terminal: Добавлена привязка точек построения объектов к экстремумам при их примагничивании. При примагничивании трендовой линии к максимуму или минимуму бара в качестве даты точки привязки указывается время минутного бара, соответствующего максимальному (минимальному значению). Таким образом, сохраняется смысл тренда при переключении с крупных на более мелкие тайм-фреймы.
После манипуляций с привязкой правую точку удалось привязать так, что она и на меньших тф стала находиться на максимуме бара. Вероятно, минутки на первом месячном баре преобразовались к виду, с которым их можно эксплуатировать. А левую точку так и не удается привязать. Висит в воздухе.
не соответствует действительности. На дневном графике трендовая оказалась привязанной к точкам, находящимся в воздухе. То есть так же, как это было и ранее, в МТ4.
Эта опция была отключена.
Включил сейчас. После включения при переключении на меньший тф и правая точка стала висеть в воздухе. Так и должно быть.
А левая точка при любом раскладе на меньшем тф висит в воздухе. Макс бар в окне: 100000. Больше этого значения минуток в работе не будет. Поэтому, вероятно, левая точка и повисает в воздухе.
Опция Точная шкала времени в настройках терминала отключена?
Даже с включённой опцией промахивается.
294 билд. Уже лучше.
Но если на меньшем тф не загружеа история, то примагничивания не происходит. Проверил на той же трендовой, что выше на картинке. Первоначальное примагничивание на месячном графике.
Правая точка - без проблем. При переключении на m15 история для левой точки загружена не была. Когда загрузилась история, то точка привязки оказалась смещенной. И на минутках также.
Возможно, необходимо программно задавать какой-то флаг, который будет сигналить, произошла привязка к минуткам или нет. И как только происходит привязка флаг можно удалить.
Хочется, чтобы метатрейдер 5 работал как часы. И даже в таких ситуациях, как здесь, был на высоте.
MetaTrader 5 Client Terminal build 286 было добавлено:
6. Terminal: Добавлена привязка точек построения объектов к экстремумам при их примагничивании. При примагничивании трендовой линии к максимуму или минимуму бара в качестве даты точки привязки указывается время минутного бара, соответствующего максимальному (минимальному значению). Таким образом, сохраняется смысл тренда при переключении с крупных на более мелкие тайм-фреймы.
В связи с этим есть вопрос и предложение.
Вопрос.
Преамбула. В терминал загружается история минуток, допустим, за два месяца. Мы примагничиваем графический объект на месячном графике. Одна точка привязки, условно, в текущем месяце, вторая - пять месяцев назад. То есть в июле 2010 и в феврале 2010.
Вопрос. Точка привязки в феврале месяце также будет минутному бару в феврале соответствовать? У нас минутки только за два месяца загружены.
============
С уважением, Евгений