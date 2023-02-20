конец 2011 г. - начало второй волны кризиса - страница 69
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да ..... мир меняется, раньше за неоправдание обещанных надежд пузатые "инвесторы" в малиновых пиджаках паяльник бы в одно место вставили, а тут даже не побили, да еще и деятельность продолжать разрешают.
не тот инвестор пошел...ой не тот... это все запад в них мужское начало губит, неиначе))
Прогноз по индексу ММВБ который я сделал 01.11.2009г. и фактическое движение цены… Вот так росла и падала Российская экономика...
Что самое любопытное о падении, которое произошло от уровня сопротивления 1850 пунктов было известно ещё за 1.5 года до его начала...
Данный прогноз актуален и сейчас, т.е. с вероятностью 99% из 100 движение вниз по индексу ММВБ продолжится, как минимум к 995 пунктам, данная область выделена жёлтой заливкой.
p.s. Следите за рынками, когда всё упадёт, фундаментальные аналитики постфактум обоснуют, почему это произошло.
На всех радиостанциях и по телевизору по этому поводу будут высказываться огромное количество экспертов и с
«умным видом» объяснять как новости, которые пока ещё не вышли, повлияли на это падение... :о)
В среднесрочной перспективе ожидается коррекция по индексу РТС как минимум к двум уровням поддержки 23.6% и 61.8% ценовое значение 1725 пунктов, данная область выделена синей заливкой.
Если цена пробьёт 1720, значит, движение вниз продолжится к следующему сильному уровню поддержки 38.2% ценовое значение 1500 пунктов, данная область выделена зелёной заливкой.
В среднесрочной перспективе рекомендую воздержаться от покупок акций Российских компаний.
Смотрю как тролят Ниробу и решил перепроверить его публикации, как не странно многие из них пришли в расчётные точки 👉
А вот троли всезнающие ни одного дельного прогноза так и не предложили)
Вот например индекс РТС чётко отработал обозначеные точки и таких картинок много, публиковать остальные лень )
Смотрю как тролят Ниробу и решил перепроверить его публикации, как не странно многие из них пришли в расчётные точки 👉
А вот троли всезнающие ни одного дельного прогноза так и не предложили)
Вот например индекс РТС чётко отработал обозначеные точки и таких картинок много, публиковать остальные лень )
Уважаемый преподаватель биржевой академии, 1998г был 13 лет тому назад. За эти 13 лет себестоимость добычи нефти (как впрочем и все товары и услуги) за счёт инфляции выросла в несколько раз. Её (нефть) и тогда не продавали дешевле себестоимости и сейчас не будут. Для понимания этого простого постулата не нужно обладать экономическим образованием и исследовать графики цен.
Как же вы ошибались писав этот пост. Во время пандемии цены как мы видели преодолевали и отрицательный диапазон;)
Картинки не стоят вообще ничего. Имеет значение только одно - сколько заработал Нироба на своих прогнозах. Ответ - нисколько.
Ну не знаю. Мне лично вообще фиолетово сколько он заработал - это его карман и его заработанные или не заработанные деньги и зачем мне их считать?.
Мне больше интересно сколько благодаря его прогнозам смогу заработать Я
Ну не знаю. Мне лично вообще фиолетово сколько он заработал - это его карман и его заработанные или не заработанные деньги и зачем мне их считать?.
Мне больше интересно сколько благодаря его прогнозам смогу заработать Я
Нисколько. Потому что когда ты поставишь деньги и они сольются, поогнозер спокойно тебе обтяснит, что все так и должно было быть - рынок изменил динамику, внезапно появились новые сигналы, тенденция развернулась и пр
ясно, понятно :)
принял к сведенью👍