 на попытки выставить ордер сервер стал отвечать

TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT

 при этом AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_EXPERT) возвращает true.

 

А кнопка автоматической торговли в терминале активирована?

 
Yedelkin:

zigan:

О! Оно и есть... благодарю включил. Удивительно но не помогло. Теперь, уже при нажатой кнопке, эксперт пытается изменить TP ранее выставленного ордера и не выходит.

 Сервер упрямо возвращает .retcode=10027, .comment=AutoTrading disabled by client

Перегружал, в настройках Разрешить автоматическую торговлю,  кнопка автоматической торговли зеленая - ни что не помогло.

Попробовали у себя - модификация срабатывает.

А позиция открывается тоже в эксперте? Ошибок не возникает?

Можете выслать исходник эксперта?

 
alexvd:

Позиция открыта экспертом, но давно, раньше экспериментов с кнопками. Эксперты работают на двух других счетах/серверах(не метаквотс) без ошибок. Сейчас переустановил терминал, открыл новый счет, запустил экспертов - все равно попытки открытия заканчиваются ошибкой 10027. Позже опишу подробности в личных сообщениях.
 
zigan:
... попытки открытия заканчиваются ошибкой 10027...

У меня та же проблема.
zigan, Вы нашли решение? 

 
VDeminenko:

Update. Проблему решил.
 
А как решена проблема? Была ошибка в коде?
 

что за привычка делать тему, и писать в тесе: Проблема решена, и не писать как именно эта проблема была решена. 

 прст

 
Vladislav Andruschenko:

вообще-то это главный принцип русскоязычных форумов.


 
Vladislav Andruschenko:

Вот и я про то... (

Советник активирован и общий запрет на авто-торговлю снят. В чем может быть причина? Брокер не смог ответить и отправил сюда. Хочу решить вопрос. До этого такой же эксперт на другом инструменте нормально открывал сделку. В тестере работает прекрасно. 

 

