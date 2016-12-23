10027
А кнопка автоматической торговли в терминале активирована?
А кнопка автоматической торговли в терминале активирована?
О! Оно и есть... благодарю включил. Удивительно но не помогло. Теперь, уже при нажатой кнопке, эксперт пытается изменить TP ранее выставленного ордера и не выходит.
Сервер упрямо возвращает .retcode=10027, .comment=AutoTrading disabled by client
Перегружал, в настройках Разрешить автоматическую торговлю, кнопка автоматической торговли зеленая - ни что не помогло.
О! Оно и есть... благодарю включил. Удивительно но не помогло. Теперь, уже при нажатой кнопке, эксперт пытается изменить TP ранее выставленного ордера и не выходит.
Сервер упрямо возвращает .retcode=10027, .comment=AutoTrading disabled by client
Перегружал, в настройках Разрешить автоматическую торговлю, кнопка автоматической торговли зеленая - ни что не помогло.
Попробовали у себя - модификация срабатывает.
А позиция открывается тоже в эксперте? Ошибок не возникает?
Можете выслать исходник эксперта?
Попробовали у себя - модификация срабатывает.
А позиция открывается тоже в эксперте? Ошибок не возникает?
Можете выслать исходник эксперта?
... попытки открытия заканчиваются ошибкой 10027...
У меня та же проблема.
zigan, Вы нашли решение?
У меня та же проблема.
zigan, Вы нашли решение?
что за привычка делать тему, и писать в тесе: Проблема решена, и не писать как именно эта проблема была решена.
прст
что за привычка делать тему, и писать в тесе: Проблема решена, и не писать как именно эта проблема была решена.
прст
вообще-то это главный принцип русскоязычных форумов.
что за привычка делать тему, и писать в тесе: Проблема решена, и не писать как именно эта проблема была решена.
прст
Вот и я про то... (
Советник активирован и общий запрет на авто-торговлю снят. В чем может быть причина? Брокер не смог ответить и отправил сюда. Хочу решить вопрос. До этого такой же эксперт на другом инструменте нормально открывал сделку. В тестере работает прекрасно.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
на попытки выставить ордер сервер стал отвечать
10027
TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT
при этом AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_EXPERT) возвращает true.