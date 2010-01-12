MetaTrader 5 Mobile - страница 4

Господа разработчики. Компилятор mql файлов для КПК- это фантастика?
 
ugus   :
Господа разработчики. Компилятор mql файлов для КПК- это фантастика?

К сожалению, да.

 
Renat   :

К сожалению, да.

Реально то мобильная версия нужна только для "аварийных ситуаций" (когда ты в процессе перемещения от одного рабочего терминала к другому или когда вынужден отойти от компа на длительное время и не хочешь бросать открытые позы без присмотра). Может можно (не сейчас конечно, а после выхода релиза ПКшного терминала) реализовать самый-самый-самый малюсенький "функционал": примитивнейший скриптовый язык который умеет делать только такие вещи:

  1. простые переменные (может даже и без массивов) простых типов как в 4-ке (int, double, bool, datetime, string)
  2. простую арифметику (+ - / * %)
  3. оператор if then else
  4. цикл for с break и continue (возможно while или вообще только while т.к. на нем можно написать эмуляцию for-а)
  5. функции MsgBox, Print(Format), Comment (можно даже без пользовательских функций)
  6. встроенные функции получения информации по счету (получение номера счета, профита, ...)
  7. минимальные операции с ордерами (GetInfo (получить информацию по ордеру), Open, Modify, Close)

Весь этот зоопарк только для того чтобы можно было написать простенькие скриптики всего в несколько строк:

  • открыть ордер с "предустановленными" параметрами (лот, стоп, тейк)
  • найти ордера с профитом и переставить стоп в безубыток
  • закрыть все отложенные ордера
  • закрыть все ордера у которых профит больше заданной величины
  • закрыть все убыточные ордера
  • закрыть все ордера
  • и т.п.....

и никакого теханализа - только облегчение управления ордерами, поскольку, возвращаясь к началу поста: Реально то мобильная версия нужна только для "аварийных ситуаций"  ;)

 
Честно скажу - это (MQL5 в мобильном терминале) абсолютно непроходная затея.
 
ForexTools   :

Реально то мобильная версия нужна только для "аварийных ситуаций"



Имхо в аварийной ситуации можно потратить пару минут и выполнить необходимые операции вручную.

 
lea   :


Имхо в аварийной ситуации можно потратить пару минут и выполнить необходимые операции вручную.

Имхо и позвонить брокеру можно и голосом торговые приказы поотдавать. Мы же ведем речь о том, что инструмент зачем то сделан?! Ну не только же для того чтобы заявить о том, что терминал "мультиплатформенный" ? Если МТ на ПК стал дефакто стандартом программирования торговых систем, и МТ без MQL даже не воспринимается (точнее MT воспринимается как среда для работы программ написанных на MQL), то его мобильный "бедный родственичек" - это ....  сами знаете что такое :(((


P/S/ а вообщето всех этих траблов легко можно былобы избежать кабы был API (не можете сделать сами или не хотите возится - отдайте на откуп другим)... но это уже другая запретная тема ;)

 
ForexTools   :

P/S/ а вообщето всех этих траблов легко можно былобы избежать кабы был API (не можете сделать сами или не хотите возится - отдайте на откуп другим)... но это уже другая запретная тема ;)

Мы предоставим публичное торговое API (только для торговли, но никак не для теханализа) в виде FIX протокола.

 
Renat   :

Мы предоставим публичное торговое API (только для торговли, но никак не для теханализа) в виде FIX протокола.



Ух ты... интересная тема...

С протоколом знаком лишь поверхностно, а применение вообще никак.

(инфа на англицком, ну не лады у мене с ним в части осмысления текста)

 
Renat   :

Мы предоставим публичное торговое API (только для торговли, но никак не для теханализа) в виде FIX протокола.


ябадабаду!!!!! отличный новогодний подарок, ну просто в яблочко!!!

 
kombat   :


С протоколом знаком лишь поверхностно, а применение вообще никак.

(инфа на англицком, ну не лады у мене с ним в части осмысления текста)

гугл - рулит (не знаю вся ли это спецификация, просто - один из первых рускоязычных документов на первой страничке поиска)

надо будет постепенно вникать, а то до сих пор особой нужды не было.

