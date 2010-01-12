MetaTrader 5 Mobile - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Господа разработчики. Компилятор mql файлов для КПК- это фантастика?
К сожалению, да.
К сожалению, да.
Реально то мобильная версия нужна только для "аварийных ситуаций" (когда ты в процессе перемещения от одного рабочего терминала к другому или когда вынужден отойти от компа на длительное время и не хочешь бросать открытые позы без присмотра). Может можно (не сейчас конечно, а после выхода релиза ПКшного терминала) реализовать самый-самый-самый малюсенький "функционал": примитивнейший скриптовый язык который умеет делать только такие вещи:
Весь этот зоопарк только для того чтобы можно было написать простенькие скриптики всего в несколько строк:
и никакого теханализа - только облегчение управления ордерами, поскольку, возвращаясь к началу поста: Реально то мобильная версия нужна только для "аварийных ситуаций" ;)
Реально то мобильная версия нужна только для "аварийных ситуаций"
Имхо в аварийной ситуации можно потратить пару минут и выполнить необходимые операции вручную.
Имхо в аварийной ситуации можно потратить пару минут и выполнить необходимые операции вручную.
Имхо и позвонить брокеру можно и голосом торговые приказы поотдавать. Мы же ведем речь о том, что инструмент зачем то сделан?! Ну не только же для того чтобы заявить о том, что терминал "мультиплатформенный" ? Если МТ на ПК стал дефакто стандартом программирования торговых систем, и МТ без MQL даже не воспринимается (точнее MT воспринимается как среда для работы программ написанных на MQL), то его мобильный "бедный родственичек" - это .... сами знаете что такое :(((
P/S/ а вообщето всех этих траблов легко можно былобы избежать кабы был API (не можете сделать сами или не хотите возится - отдайте на откуп другим)... но это уже другая запретная тема ;)
P/S/ а вообщето всех этих траблов легко можно былобы избежать кабы был API (не можете сделать сами или не хотите возится - отдайте на откуп другим)... но это уже другая запретная тема ;)
Мы предоставим публичное торговое API (только для торговли, но никак не для теханализа) в виде FIX протокола.
Мы предоставим публичное торговое API (только для торговли, но никак не для теханализа) в виде FIX протокола.
Ух ты... интересная тема...
С протоколом знаком лишь поверхностно, а применение вообще никак.
(инфа на англицком, ну не лады у мене с ним в части осмысления текста)
Мы предоставим публичное торговое API (только для торговли, но никак не для теханализа) в виде FIX протокола.
ябадабаду!!!!! отличный новогодний подарок, ну просто в яблочко!!!
С протоколом знаком лишь поверхностно, а применение вообще никак.
(инфа на англицком, ну не лады у мене с ним в части осмысления текста)
гугл - рулит (не знаю вся ли это спецификация, просто - один из первых рускоязычных документов на первой страничке поиска)
надо будет постепенно вникать, а то до сих пор особой нужды не было.